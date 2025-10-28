Diesen Realitystar kennt Marvin Manson seit seiner Jugend

Marvin Manson und Oliver Ginkel haben eine überraschende Verbindung, die bis in ihre Jugendzeit zurückgeht. Wie Marvin im Interview mit Promiflash verriet, trainierte er früher bei Ollis Vater, als beide noch in derselben Stadt lebten. "Wir kennen uns ja auch eigentlich schon, seitdem wir 13, 14 Jahre alt sind", erzählte Marvin. Dennoch hatten die beiden damals keinen engen Kontakt, dieser entstand erst vor ein bis zwei Jahren – doch seither sind sie laut Marvin unzertrennlich.

Im Rahmen der Vorbereitungen für Fame Fighting 3 verbrachten die beiden viel Zeit miteinander und konnten ihre Freundschaft weiter vertiefen. Marvin erklärte gegenüber Promiflash: "Olli ist auf jeden Fall einer meiner besten Freunde, das kann man so sagen. Wir haben jetzt das letzte Jahr auch sehr viel Zeit zusammen verbracht." Gemeinsam unterstützten und motivierten sie sich, während sie sich in der harten Trainingszeit für die Boxveranstaltung gegenseitig zur Seite standen.

Privat zeigt sich, dass die beiden durch die gemeinsamen Erlebnisse noch enger zusammengewachsen sind. Während Oliver aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen ist und dort mit Antonia Rot anbandelt, wickelte Marvin Raffaela Caramela bei Temptation Island um den Finger und sorgt als Stripper bei den SixxPaxx für Schnappatmung.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

IMAGO / STAR-MEDIA Oliver Ginkel, Reality-TV-Star

Instagram / marvin_mlc Oliver Ginkel und Marvin Manson, Fame-Fighting-Kämpfer