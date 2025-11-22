Nach "Temptation Island": Marvin Manson wieder in TV-Show

Marvin Manson macht seine Fans neugierig: Der Reality-TV-Star hat im Gespräch mit Promiflash jetzt bestätigt, dass er nach seinem Auftritt als Verführer bei Temptation Island in einem neuen TV-Projekt zu sehen sein wird. Wo genau und wann es so weit ist, lässt er offen – doch eins ist klar: Es geht weiter vor die Kameras. Zuletzt stand Marvin nicht nur vor TV-Linsen, sondern auch im Rampenlicht anderer Bühnen: Er stieg bei Fame Fighting zum zweiten Mal in den Boxring und feierte gleich zwei Comeback-Auftritte mit den SixxPaxx.

Im Interview spielt der Entertainer mit offenen Karten und doch mit angezogener Handbremse. "Ja, ich darf natürlich nicht sagen, wo", erklärte Marvin auf die Frage, ob er bald wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Und schiebt hinterher: "Aber ich kann sagen, dass noch mal was von mir kommen wird." Auch ob es eher in Richtung Dating oder sportliche Herausforderungen geht, bleibt unter Verschluss. Seine Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis weitere Details ans Licht kommen.

Bei seinem Einzug als Verführer bei "Temptation Island" sorgte Marvin damals für Begeisterung – und zwar nicht nur mit seinem Charakter, sondern auch mit seinen Stripper-Qualitäten. Gleich in der ersten Folge zeigte er den vergebenen Frauen, was er drauf hat. Kandidatin Hillary geriet ins Schwärmen: "Das ist schon heiß." Auch Danka war begeistert und meinte: "Ist natürlich echt schon attraktiv, wenn Männer tanzen können." Die Grafikdesignerin Raffaela Caramela konnte ihr Glück kaum fassen: "Dass er jetzt als Verführer da ist, wird für mich wahrscheinlich gut – für meinen Freund eher schlecht", witzelte sie.

Instagram / marvin_mlc Realitystar Marvin Manson, November 2025

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025

Instagram / marvin_mlc Oliver Ginkel und Marvin Manson, Fame-Fighting-Kämpfer