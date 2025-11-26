Das ging bei Marvin Mansons erster Stripshow gewaltig schief

Marvin Manson stand wieder auf der Bühne: Für zwei Shows kehrte er zu den SixxPaxx zurück. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte er sich an seine allererste Stripshow, die damals im Theater in Berlin stattfand – und nicht ganz nach Plan verlief. "Ich war noch gar nicht ready, aber David meinte, einfach rein ins kalte Wasser, du bist schon bereit", teilte Marvin mit und fügte hinzu: "Ich war ziemlich aufgeregt, auf jeden Fall."

Der Moment, der für Marvin zur Herausforderung wurde, betraf eine akrobatische Einlage. "Ich erinnere mich, dass ich einen halben Rückwärtssalto machen musste, den aber noch nicht richtig konnte, und wir dann einen Partnerwechsel gemacht haben und ich mich dann auch fast aufs Maul gelegt habe", schilderte er im Gespräch mit Promiflash ehrlich. Dank Marvins Entschlossenheit konnte er die Panne jedoch gekonnt überspielen und den Auftritt erfolgreich zu Ende bringen. Während er die Situation als lehrreich beschrieb, gab sie ihm auch Selbstvertrauen, sich künftig weiteren Herausforderungen zu stellen.

Abseits der Bühne scheint Marvin neuen Schwung in seinen Karriereweg bringen zu wollen, nachdem er durch seine Reality-TV-Auftritte als ehemaliger Verführer bei Temptation Island und Kämpfer bei Fame Fighting einem größeren Publikum bekannt wurde. Obwohl er in der Vergangenheit eher durch das Fernsehen im Fokus stand, zeigt er sich jetzt bei den SixxPaxx von seiner verführerischen und tänzerischen Seite.

Realitystar Marvin Manson, November 2025

Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025

Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting