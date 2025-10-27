Unerwartet: Marvin Manson feiert Comeback bei den SixxPaxx

Marvin Manson feiert sein großes Stripper-Comeback! Mit diesen Neuigkeiten überraschte der Realitystar nun seine Fans auf Instagram. Wie er in seiner Story erklärt, wird der ehemalige Stripper für zwei exklusive Shows zu den SixxPaxx zurückkehren. Ursprünglich hatte der 30-Jährige die Truppe verlassen, um seinen Traum von einer Karriere im Reality-TV zu verfolgen. Einer seiner wohl bekanntesten Auftritte war bisher als Verführer in der Show Temptation Island. Doch offenbar konnte er dem Ruf der Bühne nicht mehr länger widerstehen.

In einem Video, das Promiflash vom Manager der Truppe vorliegt, erklärt Marvin den Grund dafür: "Was geht ab, Ladys. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich noch mal auf der Bühne stehe, und jetzt habt ihr zwei Chancen – in Dortmund und in Köln werde ich noch mal mit den Jungs performen und auf der Bühne stehen." Der Manager der beliebten Show bestätigte, dass Marvin zunächst nur für diese beiden Termine zurückkehrt, was die kommenden Performances zu einem exklusiven Highlight für seine Fans machen dürfte. Ob er danach weitere Engagements mit den SixxPaxx plant, bleibt vorerst offen.

Neben seinen Auftritten im Reality-TV machte Marvin zuletzt auch als Boxer von sich reden. Erst im Oktober trat der Realitystar bei Fame Fighting in Essen in den Ring und bewies, dass er auch dort eine beeindruckende Figur machen kann. Mit großer Entschlossenheit wollte er diesmal jeden Zweifel beseitigen, nachdem ihm im Vorjahr der Sieg gegen den britischen Influencer Callum Izzard aberkannt worden war. In einem Interview kündigte der Realitystar damals an: "Dieses Jahr will ich das mit einem K.O. klären!" Zu Boden fiel sein Gegner zwar nicht, doch konnte er immerhin den Sieg mit nach Hause nehmen.

Anzeige Anzeige

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Imago Callum Izzard, Veranstalter Eugen Lopez und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting