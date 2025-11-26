"Mehrere Stalkerinnen": Marvin Manson erlebte Fan-Albtraum

Marvin Manson, bekannt als Verführer aus Temptation Island, hat in einem Interview mit Promiflash kürzlich über die Schattenseiten seines Ruhms gesprochen. Er enthüllte dabei, dass ihm seine Bekanntheit nicht nur angenehme Fans eingebracht hat. Marvin gestand, im Laufe der Zeit mehrere Stalkerinnen gehabt zu haben und zudem regelmäßig anzügliche Nachrichten auf Social Media zu erhalten. "Die Liste ist bei beiden Geschlechtern sehr lang, würde ich sagen. Von alt bis jung ist auch immer alles dabei", erklärte er.

Neben unangenehmen Nachrichten erwähnte er auch übermittelte Bilder, die oft anstößig seien: "Also, da gibt es alles, manchmal einfach nur ein Bild, manchmal irgendwelche anzüglichen Sätze." Wie genau sich die Stalkerinnen bemerkbar machten, führte Marvin nicht weiter aus. Er schien jedoch so, als würde ihn das Thema schon länger begleiten. Auch zu möglichen Konsequenzen oder polizeilichen Schritten äußerte er sich nicht.

Trotz der Schattenseiten kehrte Marvin zuletzt für zwei exklusive Auftritte zu den SixxPaxx zurück. In seiner Instagram-Story wandte sich der Realitystar direkt an seine Fans: "Was geht ab, Ladys. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich noch mal auf der Bühne stehe, und jetzt habt ihr zwei Chancen – in Dortmund und in Köln werde ich noch mal mit den Jungs performen und auf der Bühne stehen." Damit erfüllte er den Wunsch vieler Anhängerinnen und sorgte für ein echtes Highlight bei den Shows.

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

