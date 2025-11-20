Wurde Marvin Manson schon mal mit einem SixxPaxx-Fan intim?

Marvin Manson und Samuel Dohmen heizten dem Publikum vergangenen Dienstag mit ihrer SixxPaxx-Choreo ordentlich ein. Im Interview mit Promiflash ging es deshalb auch um ihren Kontakt mit den vielen weiblichen Fans. Die Frage, ob der frühere Temptation Island-Verführer schon einmal eine besondere Begegnung mit einer Besucherin nach der Show hatte, brachte jedoch eine pikante Reaktion hervor. "Hand aufs Herz: Hattest du schon mal etwas mit einer Besucherin nach einer Show?", war die Frage. Seine Reaktion? Ein vielsagendes Grinsen und die Worte: "Muss ich dazu antworten?"

Zu dem Thema konnte sich aber offenbar auch Samuel einen Kommentar nicht verkneifen. Mit einem Lachen erklärte er im Interview: "Es waren wohl genug." Ob diese Aussage tatsächlich als Bestätigung oder schlicht als Scherz gemeint war, bleibt offen. Sicher ist jedoch, dass die Chemie zwischen den beiden TV-Stars nicht nur auf der Bühne, sondern auch im echten Leben unübersehbar ist – und der ehemalige GNTM-Kandidat wohl so einiges mehr weiß, als Marvin preisgeben würde.

Seine Traumfrau war unter den Besucherinnen aber offenbar nicht dabei, denn Marvin bestätigte erst kürzlich, dass er noch Single ist. Im Gespräch mit Promiflash betonte der Realitystar: "Wenn es kommt, dann kommt es. Ich mache mir da gar keinen Stress." An feste Pläne für eine Beziehung dachte er damals nicht – wichtig sei ihm, dass die Frau an seiner Seite ehrlich, liebevoll und humorvoll ist.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Juli 2025

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, April 2023

Instagram / marvin_mlc Realitystar Marvin Manson, November 2025