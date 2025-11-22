Marvin Manson packt aus: Grabscher-Vorfall bei SixxPaxx-Show

Marvin Manson hat im Gespräch mit Promiflash jetzt ein unangenehmes Erlebnis auf der Bühne geschildert – und zwar während einer Show mit den SixxPaxx, mit denen er eine Zeit lang regelmäßig aufgetreten ist. Der Reality-TV-Star berichtete, wie ein Fan ihn mitten in der Performance bedrängte und ihm damit die Choreografie zu ruinieren drohte. Mit auf der Bühne: seine Mitstreiter der Stripper-Truppe, im Saal viele begeisterte Fans. Was als normaler Showmoment begann, kippte, als eine Hand dorthin wanderte, wo sie nichts zu suchen hatte.

Wie genau das ablief, erzählte er sehr deutlich. "Es gab schon mal einen Fan, der während der Show halt die ganze Zeit versucht hat, an mein bestes Stück zu gehen, und ich immer wieder die Hand wegtun musste, damit meine Choreo nicht versaut wird", schilderte Marvin im Interview. Auf die Frage, wie er mit übergriffigen Situationen umgeht, machte er klar, dass er eine klare Linie verfolgt. "Ja, dass Fans ab und zu mal offensiv werden, passiert relativ häufig. Kommt darauf an, wer das ist. Aber fuckt mich natürlich ab. Aber ich gehe das Ganze eigentlich immer sehr professionell an und lass es mir nicht wirklich anmerken, außer es geht halt zu weit", erklärte er.

Dass Marvin seinen Fans grundsätzlich jedoch sehr positiv gestimmt ist, zeigte sich auch bei der Frage, ob er nach einer Show schon einmal eine besondere Begegnung mit einer seiner Bewunderinnen hatte. Im Interview mit Promiflash wurde der Tänzer ganz direkt gefragt: "Hand aufs Herz: Hattest du schon mal etwas mit einer Besucherin nach einer Show?" Seine Antwort fiel vielsagend aus. Statt direkt zu antworten, grinste er nur und meinte: "Muss ich dazu antworten?"

Anzeige Anzeige

RTL Marvin Manson, "Temptation Island"-Verführer

Anzeige Anzeige

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller