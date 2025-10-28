Sexflaute? Sommerhaus-Micha provoziert Edda mit Macho-Spruch

Edda Pilz und Michael Klotz geraten in der neuesten Folge von Das Sommerhaus der Stars erneut aneinander – spätabends, im Schlafzimmer, als Edda schlafen gehen will und auf Michael wartet. Der Grund: Der Reality-Neuling provoziert seine Freundin mit fiesen Macho-Sprüchen. "Du schläfst doch eh immer schon, wenn ich ins Bett komme. Bisschen fummeln, bisschen knutschen. Ich sollte mir einfach eine Zweitfreundin suchen", witzelt er. Eddas knappe Antwort: "Mach." Doch damit nicht genug: Auf die Frage, wer er zu sein glaube, kontert er grinsend mit "Der Pascha". Für die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ein klares No-Go: "Dafür benimmst du dich aber zu peinlich."

Im Sprechzimmer beklagt Edda später, dass Michael den ganzen Tag über Sex rede und sein Verhalten sie zunehmend störe. Aus ihrer Perspektive führe gerade diese Attitüde dazu, dass in der Beziehung weniger Intimität stattfinde. Doch ihr Freund scheint ihren Vorwurf nicht ernst zu nehmen und entgegnet nur: "Ja, ja, das sagst du immer." Auch der Gutenachtkuss des Paares fällt knapp aus, was ihn erneut zu Kritik an der Influencerin motiviert: "Wie so 'ne Schwester. Es kommt einfach nichts von dir. Ich würde gerne mal rumknutschen, ich würde gerne mal irgendwas machen, aber bei dir passiert einfach nichts." Sein Frust reicht sogar so weit, dass er die Beziehung grundsätzlich infrage stellt: "Ich hab keinen Bock, eine Beziehung zu führen, nur mit Kuscheln und dreimal am Tag einen Kuss geben, das will ich nicht."

Dass die Beziehung das Sommerhaus wohl nicht überlebt hat, deutete Edda jetzt erst kürzlich erneut an. In einem TikTok-Livestream aus einem Hotelzimmer antwortete sie auf die Fan-Frage, ob sie mit Michael im Urlaub sei, genervt: "Nein, das ist natürlich nicht Micha." Mit deutlich sarkastischem Unterton legte die Influencerin nach: "Wir machen jetzt nach dem, was in Folge sieben passiert ist, einen romantischen Urlaub zusammen, klar." Die Vorstellung kommentierte sie süffisant: "Das wäre irgendwie crazy, stellt euch das mal vor." Erst am Ende des Streams verriet sie, dass es sich bei der unbekannten Männerstimme im Hintergrund um ihren Vater handelte.

RTL Collage: Michaeal Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025.

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025