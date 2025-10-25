Alles aus mit Micha? Edda Pilz spielt erneut auf Trennung an

Edda Pilz ist derzeit bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen, gemeinsam mit ihrem Partner Micha Klotz. Die Realitystars streiten sich vor Ort immer wieder heftig – in der neuesten Folge drohte Micha Edda sogar mit der Trennung. In einem TikTok-Livestream macht Edda nun Andeutungen, dass ihre Beziehung sich vom Sommerhaus-Drama nicht mehr erholt hat. Am Freitagabend streamt Edda aus einem Hotelzimmer, im Hintergrund ist ein Mann zu hören. Fans fragen wiederholt im Chat nach, mit wem Edda im Urlaub ist, sie geht jedoch nicht weiter darauf ein. Als ein Fan fragt, ob es Micha ist, antwortet sie genervt: "Nein, das ist natürlich nicht Micha."

Dann überlegt sie kurz und setzt mit einer sarkastischen Bemerkung noch einen drauf. "Wir machen jetzt nach dem, was in Folge sieben passiert ist, einen romantischen Urlaub zusammen, klar", stichelt sie und macht deutlich: "Das wäre irgendwie crazy, stellt euch das mal vor." Kurz darauf greift sie einen weiteren Fankommentar auf. "Da schreibt einfach jemand: 'Ihr seid so süß.' Das kann ich gar nicht glauben", meint Edda. Erst ganz zum Schluss des Streams klärt sie auf, dass es sich bei der unbekannten Männerstimme um ihren Vater handelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Edda eine mögliche Trennung angedeutet hat – und auch Micha packte schon Geschichten aus, die die Beziehung in ein schlechtes Licht rücken. Eine offizielle Bestätigung für das mögliche Liebes-Aus gibt es dafür bislang aber nicht, da die Ausstrahlung der diesjährigen Staffel noch andauert. Vor rund einem Monat beteuerten Edda und Micha zudem im Interview mit Bild, sie seien noch ein Paar.

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz, Dezember 2024

RTL Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

