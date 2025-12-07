Natalia Osada und Jiorgos wollen unbedingt ins Sommerhaus

Natalia Osada (35) schmiedet gemeinsam mit ihrem Mann Jiorgos Triadis nun große Pläne für das kommende Jahr: Das Reality-TV-Paar möchte unbedingt ins Sommerhaus der Stars einziehen. In einem Interview mit Promiflash erklärte Natalia, dass dieser Traum im vergangenen Jahr fast Realität geworden wäre. "Wir hatten wirklich schon den Fuß im Flieger", so die TV-Bekanntheit. Doch die Teilnahme scheiterte vorerst. Ihre Motivation bleibt dennoch ungebrochen: "Wenn die nächstes Jahr nochmal anklopfen – wir wären auf jeden Fall dabei", stellte sie klar.

Im Gespräch beschreibt Natalia jedoch auch, warum das Sommerhaus für Jiorgos eine Herausforderung sein könnte. "Jiorgos sagt, das wäre ein super schwieriges Format, gerade auch mit der Rauchsituation und so weiter", so die TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash. Ihr Mann sei "wirklich sehr verwöhnt" und brauche täglich seine Dosis Nikotin. "Er raucht ja wie eine Lokomotive und wenn er dann auf Selbstgedrehte umsteigen müsste, wirds schwierig", erklärte sie mit einem Augenzwinkern. Trotz solcher Hindernisse ist der Ehrgeiz groß und beide wollen beweisen, dass sie den Druck, die Spiele und das enge Zusammenleben meistern können.

Kürzlich bestätigte das Paar außerdem, dass sie eine Anfrage für Temptation Island ausgeschlagen haben – das Sommerhaus wirkt für die beiden also wie die deutlich passendere Bühne. Besonders am Herzen liegt Natalia, dass die Zuschauer Jiorgos endlich richtig erleben können. "Ich glaube auch, dass viele denken, dass Jiorgos so ein Ruhiger ist, aber er kann auch ganz anders", verriet sie Promiflash. "Viele unterschätzen ihn halt einfach. Ich weiß ja natürlich, wie er privat ist, aber er hat auch natürlich noch nicht so richtig die Möglichkeit gehabt, das unter Beweis zu stellen." Ob die beiden in der nächsten Staffel tatsächlich ins Rennen gehen, bleibt vorerst spannend.

Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022

RTL "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Logo

Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars