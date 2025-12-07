Dieses Paar wünscht sich Natalia Osada ins "Sommerhaus"

Reality-TV-Sternchen Natalia Osada (35) hat große Pläne: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Geschäftsmann Jiorgos Triadis, möchte sie ins Sommerhaus der Stars einziehen. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine ihre Wunschkandidaten, die das Haus mit Spannung und Drama füllen könnten. Darunter nannte sie Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47), obwohl sie anmerkte, dass die beiden kürzlich ihre Beziehungspause bekanntgegeben hatten. "Vielleicht kommen sie auch wieder zusammen", fügte Natalia hinzu. Laut ihrer Aussage würde ein Paar wie dieses für echten Star-Appeal sorgen.

Neben dem berühmten Duo spricht Natalia auch von anderen Wunschkandidaten aus der Rap-Szene – ein Bereich, der ihrer Meinung nach noch spannendes Potenzial für das Format birgt. Doch nicht nur prominente Rapper stehen bei ihr weit oben auf der Liste: Auch Kate Merlan (38) zählt sie zu ihren Favoriten. Allerdings gibt es bei Kate einen kleinen Haken, wie Natalia einräumt: Die Reality-Ikone war nämlich bereits Teil der Show.

Abseits der Fernsehbühne punktet Natalia durch ihre unverblümte Art und ihren markanten Blick für Unterhaltung. Ihr Ehemann Jiorgos, mit dem sie 2022 den Bund fürs Leben einging, hält sich hingegen lieber aus dem Rampenlicht heraus. Kate, die von Natalia ins Gespräch gebracht wurde, ist hingegen kein Neuling im Reality-TV: Mit ihrer frechen und direkten Persönlichkeit sorgt sie regelmäßig für Gesprächsstoff in der Show-Welt. Wenn Natalia und ihre Wunschkandidaten tatsächlich in das Sommerhaus einziehen würden, wäre eines sicher – die Fernsehwelt dürfte sich auf spannende Schlagzeilen einstellen!

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022