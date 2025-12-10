Wollen Max Wilschrey und Laura gemeinsam in TV-Shows?

Reality-TV-Star Max Wilschrey (29) und seine Verlobte Laura liebäugeln mit gemeinsamen Auftritten im Fernsehen. Während Max bereits durch Formate wie Die Bachelorette, Bachelor in Paradise und Ex on the Beach bekannt wurde, hält sich Laura bislang aus der TV-Welt heraus. Im Interview mit Promiflash eröffneten die beiden jedoch, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, als Paar in eine Show zu gehen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. "Wir würden auf jeden Fall ins TV zusammen gehen. Das haben wir beide gesagt", betonte Max, während Laura hinzufügte: "Es kommt ganz darauf an, welche Show es ist."

Ganz ohne Vorbehalte ist die Entscheidung für Laura nämlich nicht. Sie erklärte, dass das heutige Trash-TV sie oft abstoße: "Ich finde, das ist einfach sehr niveaulos geworden und es ist mir alles zu geplant. Die Leute haben alle so eine Maske auf." Dennoch stünden einige Formate, in denen sie und Max sich als Paar beweisen können, hoch im Kurs. Besonders Das Sommerhaus der Stars und Forsthaus Rampensau seien für sie denkbare Optionen. Max ergänzte, dass er auch für Solo-Projekte offen bleibe: "Wenn es gut läuft, dann bin ich nächstes Jahr auch in einer Show, deswegen mal schauen."

Privat scheinen die beiden bestens harmonieren zu können, denn Max und Laura sind seit geraumer Zeit verlobt. Max, der durch seine Teilnahme an gleich mehreren Reality-Formaten zum Fanliebling wurde, zeigte sich also offen für weitere TV-Abenteuer. Laura hingegen scheint noch zögerlich, wirkt aber keineswegs abgeneigt, weitere Schritte in diese Richtung zu unternehmen – vorausgesetzt, das Format stimmt. Ob das Duo bald gemeinsam auf den Bildschirmen zu sehen sein wird, bleibt also spannend.

Instagram / max_wilschrey Laura und Max Wilschrey, Influencer

Instagram / max_wilschrey Max Wilschrey und Laura, Juni 2024

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Freundin Laura