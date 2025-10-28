TikTok-Star Ben Bader unerwartet mit 25 Jahren verstorben

Die Familie des Influencers Ben Bader hat jetzt seinen plötzlichen Tod am 23. Oktober in einem Statement bestätigt, wie People berichtet. Der 25-Jährige war vor allem auf Instagram, TikTok und X durch Lifestyle-Inhalte und finanzielle Ratschläge bekannt und hatte über 200.000 Follower, die seine Beiträge verfolgten. Seine Freundin Reem teilte die tragische Nachricht erstmals am 26. Oktober in einem TikTok-Video. "Es passierte extrem plötzlich", erklärte sie emotional. Noch wenige Stunden vor seinem Tod hätten sie telefonisch Kontakt gehabt, und Ben habe sich völlig normal verhalten.

In ihrer Stellungnahme würdigte die Familie Ben, der als Frühchen in der 28. Schwangerschaftswoche geboren wurde, nun als einen "Visionär, der mit Liebe führte, mit Intention lebte und seine Leidenschaften in Hilfe für andere verwandelte." Weiter heißt es: "Er hinterließ durch seine Weisheit, seinen Humor und sein Mitgefühl einen tiefgreifenden Eindruck bei jedem, der ihn kannte." Seine Liebsten bedanken sich für die Anteilnahme aus dem ganzen Land, bitten aber zugleich um Privatsphäre in ihrer Trauer.

Freunde und Wegbegleiter drücken ihr Mitgefühl aus und teilen Erinnerungen an den Influencer. Die Creatorin Trina Nuance schrieb auf Instagram: "Die Welt hat Glück, deinen Geist und deine Seele auf Plattformen verewigt zu haben. Ich werde unser Herz-zu-Herz-Gespräch nie vergessen." Der Finanzinfluencer Miles, bekannt als "flip4miles", postete ein gemeinsames Foto und erinnerte sich an gemeinsame Erlebnisse wie Webinare und Spaziergänge. Auch Reem würdigte Ben als den "freundlichsten, fürsorglichsten und großzügigsten Menschen", den sie je getroffen habe.

Ben Bader, US-Influencer

Instagram / benhbader Ben Bader, Social-Media-Star

Instagram / benhbader Ben Bader im November 2024

