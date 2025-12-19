Ex-Prinz Andrew befürchtet weitere Epstein-Enthüllungen

Andrew Mountbatten-Windsor (65) kann sich vor Negativschlagzeilen momentan nicht retten. Nachdem er wegen seiner Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) von sämtlichen Ämtern enthoben wurde, hat der Ex-Royal immer noch keine Ruhe. "Andrew soll unter Stress stehen", berichtete die Fotojournalistin Helena Chard gegenüber Fox News Digital und fügte hinzu: "Niemand weiß, was zu erwarten ist. Enge Familienmitglieder beobachten Andrews psychische Gesundheit. Viele befürchten, dass diese Veröffentlichung von Fotos nur die Spitze des Eisbergs ist."

Das kürzlich veröffentlichte Foto stammt aus Jeffrey Epsteins Nachlass und zeigt Andrew im Umfeld hochrangiger Gäste. Das Bild, aufgenommen beim Malaria Summit in London im April 2018, sorgt nun für neue Unruhe. Insider sprechen von wachsender Anspannung im royalen Umfeld, während König Charles (77) den Druck auf die Krone steigen sieht. Der Royal-Experte Ian Pelham Turner berichtete der Nachrichtenorganisation: "Dies ist der anhaltende Albtraum für Andrew und insbesondere für König Charles, da immer mehr Fotos auftauchen, die den ehemaligen Prinzen mit Epstein zeigen."

Während das Image des Ex-Prinzen weiter an Glanz verliert, kann er auf einer anderen Ebene durchatmen. Wie The Guardian berichtet, wurden die Ermittlungen der Londoner Metropolitan Police gegen den 65-Jährigen eingestellt. Demnach gebe es "keine zusätzlichen Beweise" dafür, dass er 2011 einen Bodyguard dazu engagiert habe, persönliche Daten von Virginia Giuffre (†41) zu beschaffen. Die Familie des mutmaßlichen Opfers von Andrew zeigte sich von den jüngsten Entwicklungen enttäuscht.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

