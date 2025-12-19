Dieses Detail verzaubert Fans auf der Royal-Weihnachtskarte

Kurz vor Weihnachten darf natürlich die offizielle Weihnachtskarte der Royals nicht fehlen. Von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) kommt der Weihnachtsgruß in diesem Jahr auch digital auf Instagram. Das zukünftige Königspaar Großbritanniens teilt auf seinem Account ein zuckersüßes Familienfoto mit den drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7). In den Kommentaren wird schnell klar, dass vor allem einer der royalen Familie die Herzen der Fans erobert hat: Nesthäkchen Louis. Der grinst nämlich an seinen Papa gelehnt frech mit Milchzahnlücke in die Kamera. Ein Fan scherzt in den Kommentaren: "Ich erinnere mich daran, als ich in Louis' Alter war und alles, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe, meine vier Vorderzähne waren."

Neben Louis bekommen aber auch seine älteren Geschwister viele Komplimente von den Royal-Fans. So heben einige hervor, wie erwachsen der zukünftige Thronfolger George schon geworden ist – andere betonen, dass Charlotte immer mehr zum Ebenbild ihrer Mutter wird. Mit ihrem Foto verbreitet die kleine Familie offenbar genau die richtige Weihnachtsstimmung. Das besinnliche Fest ist im britischen Palast jedes Jahr ein großes Spektakel – angefangen mit Kates eigens organisiertem Weihnachtskonzert bis hin zum traditionellen Familienspaziergang an den Feiertagen. Das Konzert fand bereits vor einigen Tagen statt und auch hier sorgte Louis für einen süßen Moment: Der Mini-Royal verzückte die Fans, indem er half, die Kerzen weiterzureichen und vorsichtig die Kerze eines Sitznachbarn wieder anzündete.

Aber nicht nur Kate und William veröffentlichten ihre Weihnachtskarte, auch König Charles (77) und seine Gattin Königin Camilla (78) teilten ihre bereits im Netz. Das Foto des Monarchen und seiner Frau zeigt die beiden in einem Park vor einer lila blühenden Hecke. Aufgenommen wurde es bereits im April während des Staatsbesuches in Italien – bei der idyllischen Kulisse handelt es sich um das Grundstück der noblen Villa Wolkonsky in Rom. Auf der freien Seite der Karte sind die Worte "Wir wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr" zu lesen. Der Post wurde mit dem Titel eines berühmten Weihnachtsliedes kommentiert: "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas".

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

