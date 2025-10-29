Todesursache unklar: Polizei ermittelt wegen Ben Baders Tod

Der Influencer Ben Bader ist überraschend im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Der Social-Media-Star wurde am Donnerstagabend regungslos im Klubhaus der luxuriösen Wohnanlage in Florida gefunden, in der er lebte. Die Todesursache ist bislang noch nicht geklärt. Eine Quelle berichtete gegenüber Daily Mail, dass die Polizei auf Hochtouren arbeite. In "aktiven Ermittlungen" soll nun festgestellt werden, ob Fremdeinwirkung zu der Tragödie geführt haben könnte. Weitere Informationen geben die Behörden zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht preis.

Am Abend seines Todes war Ben eigentlich mit seiner Freundin Reem zum Essen verabredet, doch er erschien nicht. Reem erklärte in einem emotionalen TikTok-Video, sie habe nur wenige Stunden vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert, und er sei glücklich und wie immer gewesen. "Er war die Person, die ich heiraten und mit der ich meine Zukunft aufbauen wollte", sagte sie, tief betroffen über ihren Verlust. Seine Familie nannte ihn außerdem einen "Visionär", der anderen Menschen mit seinem Wissen helfen wollte.

Ben war vor allem für seine Lifestyle-Inhalte und Finanztipps bekannt und hatte auf Plattformen wie TikTok und Instagram über 200.000 Fans. Zu seinem 25. Geburtstag im September feierte er noch ausgelassen mit Freunden und postete dazu im Netz: "Alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche, ist mehr von allem." Abseits seiner Online-Karriere schien Ben viele Pläne für die Zukunft zu haben, wie auch sein enger Kreis immer wieder betonte. Der unerwartete Tod hinterlässt nun nicht nur eine trauernde Familie und Freunde, sondern auch eine Community, die nach Antworten sucht.

Instagram / benhbader Ben Bader, Social-Media-Star

Instagram / benhbader Ben Bader mit seiner Freundin Reem

Instagram / benhbader Ben Bader, Influencer

