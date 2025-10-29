Erste Details: Nachbarn fanden Ben Bader leblos in Klubhaus

Nach der tragischen Nachricht über den unerwarteten Tod des 25-jährigen Social-Media-Stars aus Amerika berichtet unter anderem Us Weekly über erste Details. Wie ein Vertreter des Polizeipräsidiums in Jupiter in Florida gegenüber dem Magazin bestätigte, wurde Ben Bader am Donnerstag, dem 23. Oktober, "regungslos" von seinen Nachbarn im Clubhaus seines Wohnkomplexes gefunden. "Die aufgefundene Person wurde als Ben Bader, ein Bewohner der Gemeinde, identifiziert. Er wurde von Mitbewohnern entdeckt und schien nicht zu atmen", hieß es vonseiten der Behörden.

Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet – welche vom medizinischen Personal fortgesetzt wurden. Anschließend wurde der Content Creator in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Dort erklärte man ihn für tot. Die Ermittlungen seien weiterhin aktiv – ebenso die Feststellung der Todesursache, die ein toxikologisches Gutachten abwarten muss, welches laut Gerichtsmedizin bis zu zwölf Wochen dauern kann.

Für Familie und Fans von Ben kam sein Tod völlig überraschend. Zu Lebzeiten hatte er durch seine positive Art Einfluss auf zahlreiche Menschen, die ihn auf Plattformen wie X, Instagram und TikTok verfolgten. Während seine Freundin bereits in einem emotionalen Video auf Social Media bestätigte, Ben habe noch wenige Stunden vor seinem Tod völlig normal gewirkt, beschrieb seine Familie ihn in einem Statement als einen "Visionär, der mit Liebe führte, mit Intention lebte und seine Leidenschaften in Hilfe für andere verwandelte." Seine Liebsten bedankten sich öffentlich für die Anteilnahme aus dem ganzen Land, baten aber zugleich um Privatsphäre in ihrer Trauer.

Instagram / benhbader Ben Bader, Social-Media-Star

Instagram / benhbader Ben Bader im Oktober 2024

Instagram / benhbader Ben Bader mit seiner Freundin Reem

