Ben Baders (†25) Freunde sammeln Geld für seine Gedenkfeier

Der plötzliche Tod von Social-Media-Star Ben Bader im Alter von 25 Jahren hat nicht nur bei seiner Familie tiefe Trauer hinterlassen, sondern auch bei seinen Freunden und Fans. Bereits einen Tag nach der tragischen Nachricht organisierten seine engsten Freunde Jimmy Farley und Phillip Karcz eine GoFundMe-Kampagne. Ziel der Spendenaktion ist es, die Kosten für eine Gedenkfeier in Miami zu decken und gleichzeitig Bens Vermächtnis weiterzuführen. Die beiden Initiatoren selbst haben zusammen 25.000 Dollar [ca. 21.529 Euro] beigesteuert, und das Spendenziel liegt bei 100.000 Dollar [etwa 86.117 Euro]. Laut der Spendenseite soll das Geld ausschließlich der Gedenkfeier, Projekten, die Ben unterstützte, und wohltätigen Zwecken zugutekommen, die ihm am Herzen lagen.

Bens plötzlicher Tod am 23. Oktober überraschte alle, die ihm nahestanden. Seine Freundin Reem schilderte auf TikTok, wie sehr sie die Nachricht erschütterte: "Ben war der großzügigste Mensch, den ich je getroffen habe. Er war glücklich und so positiv – nichts deutete auf seinen Tod hin." Auch die Organisatoren der Spendenaktion zeigten sich zutiefst betroffen. Phillip Karcz, der mit Ben eine besonders enge Freundschaft pflegte, teilte auf X mit, wie sehr ihn der Verlust trifft: "Er war wie ein älterer Bruder und Mentor für mich. Wir haben alles zusammen gemacht." Inzwischen sind über 67.000 Dollar zusammengekommen, und die Familie hat ebenfalls ihre Unterstützung für die Kampagne signalisiert, wird aber keine der Spenden für eigene Kosten nutzen.

Nach und nach werden weitere Details zum Tod des beliebten Influencers bekannt. Wie ein Sprecher der Polizei in Jupiter, Florida, dem Magazin Us Weekly sagte, wurde Ben am Donnerstag, dem 23. Oktober, leblos im Clubhaus seines Wohnkomplexes aufgefunden. "Die aufgefundene Person wurde als Ben Bader, ein Bewohner der Gemeinde, identifiziert. Er wurde von Mitbewohnern entdeckt und schien nicht zu atmen", so die Behörden. Bereits bevor die Rettungskräfte eintrafen, leiteten Nachbarn erste Maßnahmen ein, die dann von medizinischem Personal fortgesetzt wurden. Ben wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei weiterhin an. Die endgültige Todesursache war noch nicht geklärt, denn die Ergebnisse des toxikologischen Gutachtens standen noch aus und könnten bis zu zwölf Wochen dauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / benhbader Ben Bader im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / benbader Ben Bader, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / benbader Ben Bader, 2025

Anzeige