Nach Krebs-News: König Charles & Camilla strahlen bei Event

König Charles (77) und Königin Camilla (78) sind wieder Seite an Seite in der Öffentlichkeit aufgetreten: Die beiden luden im St. James’s Palace in London zu einem festlichen Empfang, um die Rückkehr der HMS Prince of Wales von der Mission Operation Highmast zu feiern, wie People berichtet. Es war der erste gemeinsame Auftritt des royalen Paares, seit der 77-Jährige in einer TV-Botschaft angekündigt hatte, dass seine Krebsbehandlung im neuen Jahr reduziert werden soll. Vor den Toren des Palastes hatten sich Schaulustige versammelt, im Inneren warteten bereits Crewmitglieder des Kriegsschiffes, ihre Partner und Familien auf das Königspaar.

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des erfolgreichen achtmonatigen Einsatzes der HMS Prince of Wales, der als wichtigste Marineoperation des Vereinigten Königreichs im Jahr 2025 gilt. Charles war als Ehren-Commodore-in-Chief der Flugzeugträger und Camilla als Patin des Schiffes Gastgeber der Feier. Bevor der Empfang offiziell begann, empfing die 78-Jährige zunächst den zurücktretenden und den neuen Kapitän der HMS Prince of Wales zu einer separaten Audienz. Anschließend mischte sich das Paar unter die Gäste, schüttelte Hände, hörte sich Erzählungen von den Monaten auf See an und posierte für Erinnerungsfotos mit den Marinesoldaten und ihren Angehörigen.

Die guten Neuigkeiten über seinen Gesundheitszustand machte Charles vergangenen Freitag öffentlich. In einer bewegenden, vorab aufgezeichneten Botschaft für die Channel-4-Sendung "Stand Up To Cancer" sagte der König: "Heute kann ich Ihnen die gute Nachricht mitteilen, dass dank früher Diagnose, wirksamer Intervention und der Befolgung der Anweisungen der Ärzte mein eigener Krebsbehandlungsplan im neuen Jahr reduziert werden kann." Zudem bestätigte der Buckingham-Palast gegenüber People, dass der Monarch "außergewöhnlich gut" auf die Therapie angesprochen habe und sich seine Behandlung nun in einer "vorsorglichen Phase" befinde.

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei Trooping the Colour 2025

Getty Images King Charles III würdigt die Rückkehr der HMS Prince of Wales von Operation Highmast, Dezember 2025

Getty Images Königin Camilla im St James’s Palace zur Rückkehr der HMS Prince of Wales von Operation Highmast, Dezember 2025