Partnerin äußert sich nach Ben Baders (†25) plötzlichem Tod

Ben Bader, ein 25 Jahre alter Social-Media-Star aus Miami, ist am 23. Oktober plötzlich verstorben. Nachbarn fanden ihn leblos auf, wie TMZ berichtete – Rettungskräfte versuchten noch vor Ort vergeblich, sein Leben zu retten. Die genaue Todesursache ist bislang ungeklärt, doch die Behörden schließen noch nicht aus, dass eine Fremdeinwirkung im Spiel sein könnte. Besonders tragisch: Sein plötzlicher Tod ereignete sich nur wenige Stunden nach einem Telefonat mit seiner Freundin Reem, bei dem sie sich zum Dinner verabredeten. In einem neuen Statement auf TikTok schildert die Influencerin jetzt, wie "normal" Ben bei diesem Gespräch noch gewirkt habe.

Für die bevorstehende Tragödie habe es beim letzten Video-Call mit Ben keinerlei Anzeichen gegeben: "Er war so glücklich, er hat gelächelt und war so lustig", berichtet Reem in ihrem Video. Zum Ende ihres Beitrags fordert Reem ihre Follower sichtlich ergriffen auf, die eigenen Liebsten "besonders fest" zu umarmen – bevor es zu spät ist. Auch Bens Familie meldete sich kürzlich zu den dramatischen Ereignissen zu Wort. Gegenüber People hieß es: "Er hinterließ bei allen, die ihn kannten, durch seine Weisheit, seinen Humor und sein Mitgefühl einen tiefen Eindruck." Und weiter: "Wir werden Bens Vermächtnis in allem, was wir tun, weitertragen."

Privat galt Ben als lebenslustig, modebewusst und ambitioniert, was sich auch in seinem Online-Auftritt widerspiegelte – sei es durch glamouröse Fotos von Sportevents oder luxuriöse Lifestyle-Aufnahmen am Strand, im Jet oder in teuren Autos. Seit kurzem war er mit Reem glücklich liiert, die ihn als die größte Inspiration ihres Lebens beschreibt. Ihre letzte gemeinsame Unterhaltung bleibt für sie ein kostbarer Moment, der sein humorvolles und freundliches Wesen widerspiegelte. Sie selbst betont, große Dankbarkeit dafür zu empfinden, eine solch starke Liebe erlebt zu haben.

Instagram / benhbader Ben Bader mit seiner Freundin Reem

Instagram / benhbader Ben Bader im Oktober 2024

Instagram / benhbader Ben Bader, Social-Media-Star

