Fans sind zwiegespalten: Wincent Weiss hat nun blonde Haare

Wincent Weiss (32) hat seine Fans überrascht – mit einem unerwarteten neuen Look. In einem Instagram-Reel präsentierte sich der Sänger mit Surfbrett in der Hand und strahlend blonder Mähne. Dazu schrieb der eigentlich dunkelhaarige Musiker schlicht "Überraschung". Doch nicht nur das sommerliche Setting und der Hinweis auf seinen neuen Song "Letzte Liebe" sorgten für Aufsehen, sondern insbesondere seine Haarfarbe. "Spontan blond", so beschreibt er den Look in seinen eigenen Worten – eine Veränderung, die viele seiner über einer Million Follower online diskutieren ließ.

Während manche Fans den neuen Style humorvoll als "Haardrama" betitelten, zeigten sich andere wenig begeistert. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "Bitte, ist das ein verfrühter Aprilscherz?" oder "Der Song ist mega, die Haare hoffentlich KI". Ein anderer User schreibt: "Dunkle Haare stehen dir besser." Dennoch bekommt der Musiker auch Zuspruch für seine neue Haarfarbe: "Mega das Blond, wenn es einer tragen kann, dann du, lieber Wincent, und der Schnitt ist auch perfekt… Blondies haben mehr Spaß." Trotz der gemischten Reaktionen nahm Wincent das Ganze gelassen und kommentierte mit augenzwinkernden Hashtags wie "Die Filter werden auch immer realistischer".

Wincent, der längst fest in der deutschen Musikszene etabliert ist, zeigt mit seiner neuen Haarfarbe wieder einmal Sinn für Spontanität und Humor. Abseits davon ist der Sänger auch durch seine Rolle als Juror bei The Voice Kids bekannt. Privat hält er sich zwar meist bedeckt, doch gerade solche persönlichen Einblicke, wie sie auf seinem Social-Media-Kanal immer wieder vorkommen, schätzen seine Fans besonders. Ob blond oder dunkelhaarig – seine charmante und lockere Art bleibt für die meisten das Markenzeichen des Musikers.

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, Dezember 2025

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, Dezember 2025

Getty Images Wincent Weiss, September 2024