Todesursache von TikTok-Star Ben Bader (†25) steht fest

Knapp einen Monat ist es her, dass der US-amerikanische Social-Media-Star Ben Bader unerwartet verstorben ist. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt – wie unter anderem People berichtet, sind die gerichtsmedizinischen Untersuchungen nun aber abgeschlossen. Ben verstarb demnach an einer koronaren Atherosklerose – einer Verengung und Verhärtung der Arterien – infolge einer arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Sein Tod wird als "natürlich" eingestuft.

Die Gerichtsmedizin habe von Bens Mutter bestätigt bekommen, dass ihr Sohn "relativ gesund, abgesehen von kürzlichen Beschwerden über Rücken- und Schulterschmerzen" gewesen sei. Diese habe er physiotherapeutisch behandeln lassen. Der toxikologische Bericht konnte Rückstände des Schmerzmittels Codein in seinem Urin nachweisen, in seinem Blut wurde davon aber nichts gefunden, was laut dem Experten "auf einen kürzlichen Gebrauch" hinweise, aber "in keiner Weise zum Tod beigetragen" habe. Sicherheitskameras des privaten Klubgeländes, auf dem der 25-Jährige leblos gefunden wurde, zeigen ihn knapp zehn Minuten vor seinem Zusammenbruch noch auf dem Laufband, wobei er einen "nicht beunruhigten" Eindruck machte.

Der TikToker wurde am Abend des 23. Oktober regungslos von seinen Nachbarn im Klubhaus seines Wohnkomplexes gefunden. Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden lebensrettende Maßnahmen eingeleitet – welche vom medizinischen Personal fortgesetzt wurden. Anschließend wurde der Content Creator in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Dort erklärte man ihn für tot. Für Familie und Freunde des Influencers war es ein großer Schock – weder seine Eltern noch seine Freundin, die noch kurz zuvor mit ihm per FaceTime Kontakt hatte, sahen Anzeichen für die bevorstehende Tragödie.

Anzeige Anzeige

Instagram / benhbader Ben Bader, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / benhbader Ben Bader, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / benhbader Ben Bader mit seiner Freundin Reem

Anzeige