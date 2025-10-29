Astronaut Buzz Aldrins Frau stirbt zwei Jahre nach Hochzeit

Buzz Aldrins Ehefrau Anca Faur ist im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Der ehemalige Astronaut teilte die traurige Nachricht über ein Facebook-Statement mit, das in der Nacht zum 28. Oktober veröffentlicht wurde. Anca sei friedlich eingeschlafen, umgeben von ihrem Ehemann und ihrem Sohn Vlad Ghenciu. "Ich bin so unendlich dankbar, die Liebe meines Lebens gefunden und geheiratet zu haben. Sie brachte Freude in alles, was wir gemeinsam taten. Ich werde sie sehr vermissen", erklärte Buzz mit emotionalen Worten.

Anca war nicht nur die Partnerin an seiner Seite, sondern auch eine beeindruckende Persönlichkeit. Die promovierte Chemieingenieurin hatte an der Universität von Pittsburgh ihren Doktortitel erworben und blickte auf eine Karriere als Schatzmeisterin des California Hydrogen Business Council zurück. Zusätzlich war sie als Vizepräsidentin für Buzz Aldrin Ventures LLC tätig. Das Paar hatte sich erstmals 2017 bei einer beruflichen Veranstaltung getroffen und begann einige Monate später, im Mai 2018, eine Beziehung. Ihre Hochzeit fand am 20. Januar 2023, Buzz’ 93. Geburtstag, im Rahmen einer privaten Zeremonie statt.

Für Buzz war dies nicht die erste Ehe, wohl aber eine besonders glückliche. Der legendäre Astronaut, der mit der Apollo-11-Mission berühmt wurde, hatte in der Vergangenheit bereits drei Ehen hinter sich. Seine letzte scheiterte 2011. Umso bemerkenswerter waren die Worte, mit denen er seine Verbindung zu Anca in Interviews beschrieb: Er sei noch nie so glücklich gewesen und habe das Gefühl, "überglücklich" zu sein, diesen Schritt gewagt zu haben. Im Jahr 2023 betonte er, dass sie nicht nur als Paar, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team seien. Nun trauert der 95-Jährige um seine große Liebe.

Getty Images Buzz Aldrin und Anca Faur bei der Celebrity Fight Night XXV in Phoenix, Arizona

Getty Images Buzz Aldrin und Anca Faur bei den Living Legends of Aviation Awards im Beverly Hilton, 18. Januar 2019

