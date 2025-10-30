Insider offenbart Todesursache von Buzz Aldrins Ehefrau Anca

Buzz Aldrin trauert um seine Ehefrau Anca Faur: Die promovierte Chemieingenieurin ist am 28. Oktober im Alter von 66 Jahren gestorben. Ein gemeinsames Statement der Familien Faur und Aldrin auf Facebook bestätigte, dass Anca friedlich starb – mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn Vlad Ghenciu an ihrer Seite. Zunächst blieb die Ursache ungenannt, doch nun verriet Bobby Charles, ein enger Freund der Familie, gegenüber People: "Anca hatte eine sehr seltene Krebsart. Vor ihrem Tod hat sie alles getan, was getan werden konnte." Die Nachricht soll den früheren Astronauten hart getroffen haben – er hatte seine Frau erst im Januar 2023 geheiratet und sie als Liebe seines Lebens bezeichnet.

Bobby betont, sie habe "tapfer" und über "ziemlich lange Zeit" mit der Krankheit gekämpft. "Ich weiß nicht, ob ich jemals eine positivere, mutigere und liebevollere Anstrengung gesehen habe, zu leben und für mehr Zeit zu kämpfen", erklärt er im Interview. Selbst vor einem Monat sei man noch optimistisch gewesen, dass sie noch einmal zurück ins Leben finden könne – doch diese Hoffnung hat sich nun endgültig zerschlagen. Buzz selbst würdigte seine Frau im Facebook-Statement: "Sie brachte Freude in alles, was wir gemeinsam taten. Ich werde sie sehr vermissen", schrieb er. Die Familien baten um Privatsphäre in ihrer Trauerzeit.

Anca war eine anerkannte Fachfrau in der Wasserstoff- und Raumfahrtbranche. Mit einem Ph.D. der University of Pittsburgh arbeitete sie als Schatzmeisterin für den California Hydrogen Business Council und als Executive Vice President bei Buzz Aldrin Ventures. Freunde beschreiben die Verbindung von Anca und Buzz als tief und partnerschaftlich, getragen von emotionaler Nähe und großer Zuneigung. Die Ingenieurin galt als zugewandt, lösungsorientiert und loyal – Eigenschaften, die ihr Umfeld an ihr bis zuletzt sehr schätzte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Buzz Aldrin und Anca Faur im US Space & Rocket Center in Alabama im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Buzz Aldrin und Anca Faur bei der Celebrity Fight Night XXV in Phoenix, Arizona

Anzeige Anzeige

Getty Images Buzz Aldrin und Anca Faur bei den Living Legends of Aviation Awards im Beverly Hilton, 18. Januar 2019

Anzeige