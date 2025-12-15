"Bauer sucht Frau"-Jörg teilt Kirstin seine Entscheidung mit

Es sollte das große Happy End auf dem Hof werden, doch nun ist klar: Jörg beendet bei Bauer sucht Frau das Kennenlernen mit Kirstin. In der aktuellen Folge nimmt der norddeutsche Landwirt die Kandidatin mit dem Fahrrad zu einer ruhigen Bank am Wegesrand, wo die beiden picknicken. Dort spricht er die Entscheidung aus, die alles verändert. "Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen. Das tut mir wirklich leid und es fällt mir schwer, das zu sagen", gesteht Jörg vor laufender Kamera. Er führt im Einzelinterview weiter aus: "Von meiner Seite aus fehlen die Schmetterlinge und die Gefühle. Ich habe gespürt, dass ich ihre Nähe nicht gesucht habe."

Es ist der Moment, in dem das zarte Band, das sich in den vergangenen Tagen zwischen den beiden gebildet hatte, reißt. "Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht, kann es nicht – wie auch immer und dann ist das so", kommentiert Kirstin die Situation. Zuvor hatte sich bei Kirstin immer mehr Unsicherheit breitgemacht. Sie mochte Jörg zunehmend, wartete aber vergebens auf klare Annäherungsversuche auf dem Hof und bei der Arbeit. In einer älteren Folge suchte sie deshalb das Gespräch und fragte, ob sich bei ihm schon etwas entwickelt habe. Die Antwort ist eindeutig. "So mag ich dich wirklich sehr gerne und finde auch, wir kommen so ganz gut zusammen klar, aber so ein Gefühl hat sich bis jetzt bei mir leider noch nicht entwickelt", erklärte Jörg.

Jörg mag in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" vor allem durch seine ruhige und bedachte Art aufgefallen sein. Kirstin hingegen suchte nach einer emotionalen Verbindung, die den nächsten Schritt hätte bedeuten können. Doch trotz der unterschiedlichen Erwartungen bleibt zumindest festzuhalten, dass beide aufrichtig zueinander waren und eine klare Kommunikation pflegten. Wie Jörg und Kirstin mit der neu gewonnenen Klarheit umgehen und ob sie Freundschaft dennoch in Betracht ziehen, bleibt unklar – doch die Suche nach der großen Liebe geht für beide weiter.

RTL / Stefan Gregorowius Jörg, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Kirstin und Jörg bei "Bauer sucht Frau" 2025

