Gallengangkrebs: TikTokerin Kae Bradshaw (†29) ist gestorben

Die beliebte TikTokerin Kae Bradshaw ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Ihr Ehemann Austin teilte die traurige Nachricht in einem bewegenden Video auf ihrem TikTok-Account mit. Kae verstarb bereits am Montag, umgeben von ihrer Familie. Austin schilderte, Kae habe keine Schmerzen gehabt und seine Hand gehalten, als sie ihre letzten Atemzüge nahm. Mit seinem Video wandte er sich direkt an die Community, mit der Kae seit Monaten ihren Alltag mit Gallengangkrebs teilte, und bat darum, sich an schöne Momente zu erinnern. "Mein Fels, mein Sinn des Lebens", sagte er über Kae.

In der emotionalen Videobotschaft dankte Austin den Unterstützern und Fans, die sie während dieser schweren Zeit begleitet hatten. TikTok war für Kae ein Ort, an dem sie ihre Gedanken teilte und viele Menschen inspirierte. Erst vier Tage vor ihrem Tod hatte die aus Florida stammende Content-Creatorin ihren Followern berichtet, dass sie zu schwach sei, um eine Chemotherapie durchzuführen. Um die finanzielle Belastung zu bewältigen, hatten sie und Austin eine Spendenaktion ins Leben gerufen, nachdem er bereits sein Boot und seinen Truck verkauft und zwei Jobs angenommen hatte.

Kae hatte Anfang des Jahres begonnen, ihre Reise mit der Erkrankung auf TikTok zu dokumentieren, nachdem ihr vorheriger Account gehackt worden war. Ihre Videos waren ein Mix aus Emotionen und Optimismus. In seinem Abschiedsvideo sagte Austin, Kae sei "unendlich dankbar gewesen, dass sie die Chance bekam, um ihr Leben zu kämpfen". Zum Ende des Videos ermutigte er ihre Follower dazu, sich an glückliche Momente zu erinnern, insbesondere an das Video ihrer Verlobung, das den Beginn ihrer gemeinsamen Reise dokumentierte.

