Gisele Bündchen soll ihren Joaquim Valente geheiratet haben

Gisele Bündchen (45) soll ihren Joaquim Valente (36) heimlich geheiratet haben – das berichten Page Six und TMZ übereinstimmend. Demnach sagten das Supermodel und der Jiu-Jitsu-Trainer in den eigenen vier Wänden Ja, nur im Beisein einer kleinen Runde aus Freunden und Familie. Die Trauung soll bereits im vergangenen Monat stattgefunden haben, während Gisele in dieser Woche glamourös in São Paulo bei einem Event des Schmucklabels Vivara über den roten Teppich lief. Auffällig: Auf Fotos blieb ihr Ringfinger verdeckt. Besonders pikant macht die News auch, dass Gisele und Joaquim seit Februar ein gemeinsames Baby haben.

Page Six zitiert eine Quelle aus dem Umfeld von Joaquim mit den Worten: "Er ist begeistert, dass sie nach dem gemeinsamen Kind endlich geheiratet haben." TMZ will sogar Dokumente gesehen haben: Laut dem Portal sei die Heirat in Surfside, Florida, in kleinem Rahmen vollzogen worden. Page Six hatte zudem bereits im Februar 2025 bestätigt, dass Gisele, 45, und Joaquim Eltern wurden, ohne den Namen oder das Geschlecht des Babys zu verraten. Ein Statement von Giseles Seite stand zunächst aus, während Spekulationen schon aufkamen, als sie in Brasilien mit verdeckter Hand posierte.

Gisele war zuvor 13 Jahre mit Tom Brady (48) verheiratet, die Scheidung folgte im Oktober 2022. Mit dem früheren Football-Star verbindet die Brasilianerin Sohn Benjamin und Tochter Vivian, während Tom zusätzlich Vater von Jack ist. Joaquim arbeitet seit Jahren mit Gisele zusammen; aus der professionellen Nähe wurde 2024 eine Beziehung. Während Gisele nach der Trennung betonte, sie habe nicht betrogen – "Das ist eine Lüge", sagte sie 2024 der New York Times –, pflegte sie ihr Familienleben abseits der Öffentlichkeit. In ihrem Umfeld heißt es, dass die kleine Patchwork-Runde viel Zeit miteinander verbringt und die Prioritäten klar bei den Kindern liegen.

Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrem Sohn, Sommer 2025