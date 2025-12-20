In diesem Monat ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina

Marina und Robert geben ein aufregendes Schwangerschaftsupdate: Das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar gab sich 2023 das Jawort und erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Baby – und verrät nun, wie weit es bereits ist. Im Interview mit Promiflash erklärte Marina: "Ich befinde mich im fünften Monat." Die beiden sind eng mit ihrer Online-Community verbunden und lassen Fans damit noch ein Stück näher an ihrem Familienglück teilhaben.

Gegenüber Promiflash erklärten Marina und Robert, dass sie seit Ende August von der Schwangerschaft wissen. "Der Test ist schon eine Woche vor der Periode positiv ausgefallen", erzählte die werdende Mama voller Freude. Der frühe positive Test war für das Duo der Startschuss in eine Zeit zwischen Vorfreude und Vorsicht. Ihre Community holten sie mit liebevollen Details ab: Zum Verkündungsclip gehörten ein Mini-Strampler und ein Ultraschallbild, die symbolisch den neuen Lebensabschnitt einläuteten. Konkrete Angaben zu Geburtstermin oder Geschlecht machten die beiden bislang nicht.

Neben einem Mini-Strampler und einem Ultraschallbild teilten sie ein Instagram-Statement, das viele Fans berührte. "Wie das Leben manchmal so spielt, ist nicht immer alles rosig und selten verläuft alles nach Plan", schrieben Marina und Robert damals. Sie erinnerten an den gleichen Traum, der ihnen "länger verwehrt" geblieben war – dann die überglücklichen Worte: "Wir bekommen ein Baby. Unser kleines Wunder wird im nächsten Jahr unser Leben bereichern und ganz sicher auch auf den Kopf stellen." Die Freude über dieses neue Kapitel war nach eigenem Bekunden kaum in Worte zu fassen.

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Instagram / marina.b_hadeb Robert und Marina von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / marina.b_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina und Robert verkünden Schwangerschaft