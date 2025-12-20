So reagierte Inscope21 auf Sohn Keksis Prader-Willi-Syndrom

Jennifer Saro (29) hat in der Talkshow "deep und deutlich" offenbart, wie sie den wohl schwersten Moment ihres bisherigen Mama-Lebens erlebt hat: Bei einem Arzttermin in Hamburg erfuhr sie allein, dass ihr Sohn, den sie liebevoll "Keksi" nennt, das seltene Prader-Willi-Syndrom hat. Die Diagnose kann geistige, körperliche und sprachliche Einschränkungen mit sich bringen. Direkt danach schrieb sie dem Vater des Kindes, YouTube-Star Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (31), eine kurze Nachricht mit den Fakten und dem Hinweis, er solle sich medizinisch checken lassen, falls er weitere Kinder plane. Nicolas reagierte laut Jennifer betroffen: "Er meinte, dass ihn das schon auch getroffen hat und dass er nicht will, dass ich damit allein bin, und dann war das Gespräch auch beendet."

Jennifer erinnert sich an den Augenblick, in dem der Arzt das Ergebnis ausgesprochen hatte, als würde sie neben sich stehen. "Das war, als wäre ich nicht in meinem Körper", schilderte sie in der Sendung. Es folgten ein paar Tage, in denen sie sich sammelte, bevor sie wieder handlungsfähig wurde. "Ich reiße mich jetzt wieder zusammen, weil es gibt schlimmere Diagnosen", betonte sie. Die Unterstützung durch Nicolas blieb zunächst dünn. "Andere Leute sind da, aber unser Verhältnis ist dadurch nicht besser oder enger geworden", fasste die Reality-Darstellerin nüchtern zusammen. Erst in diesem Jahr setzten sich beide erneut an einen Tisch, redeten länger über ihren Sohn und darüber, wie sie als Eltern besser funktionieren können.

Vor wenigen Monaten machten die beiden Influencer deutlich, wie sehr sie an ihrem Verhältnis als Eltern arbeiten. Damals berichtete Jennifer auf Instagram: "Wir verstehen uns sehr gut und haben mittlerweile eine gute Basis, auf der wir aufbauen." Auch die Unterstützung des YouTubers nahm spürbar zu. In einem YouTube-Video gab er offen zu: "Ich hätte am Anfang ein besserer Papa sein müssen und will das jetzt ändern." Jennifer und Inscope21 lernten sich durch Freunde kennen und verbrachten eine Nacht miteinander, in der die Ex-Bachelorette sofort schwanger wurde – trotz Verhütung. Lange war das Verhältnis zwischen den beiden angespannt, nun scheint es sich aber zu bessern.

Anzeige Anzeige

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Inscope21 mit seinem Sohn Keksi, Juli 2025