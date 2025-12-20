Selena Gomez reagiert auf gemeinen "Schnurrbart"-Kommentar

Selena Gomez (33) hat per Instagram-Story auf einen besonders fiesen Kommentar reagiert, den die Schauspielerin kürzlich von einem Fan bekam. Unter einem ihrer Posts hatte ein User spöttisch gefragt: "Wie rasierst du eigentlich deinen Schnurrbart?" Lachend erklärte Selena jetzt: "Ich habe Melasmen – und tatsächlich einen Pickel. Das kommt von der Sonne." Ein Melasma ist eine harmlose, dunkle Hautverfärbung, die durch eine Überproduktion von Melanin entsteht. Selena erklärte, dass sie zwar alles tue, um die Hyperpigmentierung zu behandeln, dieses Merkmal aber einfach zu ihr gehöre. Zum Abschluss wandte sie sich direkt an ihre Community – mit einer klaren Botschaft: "Passt gut auf euch auf und benutzt Sonnencreme."

Jedoch blieb der "Schnurrbart"-Kommentar nicht die einzige Stichelei: Das Reaktionsvideo, das die 33-Jährige komplett ungeschminkt aufnahm, verbreitete sich auf X in Windeseile, wobei das Melasma an der Oberlippe rasch in den Hintergrund rückte. Stattdessen debattierten Fans hitzig über Selenas vermeintlich fehlende Mimik. "Wie kann sie eine Beautymarke gründen, die mit natürlicher Schönheit wirbt, wenn sie ihr Gesicht nicht mal bewegen kann dank Botox?", schrieb ein User, ein anderer meinte: "Das ist nicht mehr die Selena, die ich kenne." Trotz der harten Worte findet die Sängerin weiterhin Rückhalt bei ihren treuen Fans, die sie für den Mut loben, überhaupt ein Video ohne Make-up und Filter hochzuladen.

Selena, die 1992 in Texas geboren wurde, startete ihre Karriere einst als Kinderdarstellerin bei "Berney & Friends", bevor ihr 2007 mit der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" der Durchbruch gelang. Seither behauptete sie sich erfolgreich als Schauspielerin und veröffentlichte mehrere gefeierte Alben. In den vergangenen Jahren hat sich Selena immer wieder bewusst Auszeiten von Social Media genommen und in Interviews betont, wie wichtig mentale Gesundheit für sie ist. In Interviews sprach sie mehrfach offen über ihre bewusst gesetzten Grenzen und darüber, dass sie sich schützt, wenn Online-Diskussionen entgleisen.

Anzeige Anzeige

Imago Selena Gomez beim 3rd Annual Rare Impact Fund Benefit 2025 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, März 2025