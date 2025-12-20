James Van Der Beek erklärt Hintergründe des Gewichtsverlusts

James Van Der Beek (48) hat in der "Today Show" offen über seine Gesundheit gesprochen. Im Gespräch mit Moderator Craig Melvin, das am 19. Dezember ausgestrahlt wurde, ging der Schauspieler, der durch seine Hauptrolle in der Serie Dawson's Creek bekannt wurde, auf die Reaktionen zu seiner stark abgemagerten Erscheinung beim Reunion-Event der Serie ein. Obwohl er krankheitsbedingt nicht persönlich teilnehmen konnte, schickte der 48-Jährige eine Videobotschaft, die viele Fans beunruhigte. "Ich hatte so viel Gewicht verloren wegen eines Magenvirus", erklärte James und betonte: "Es hatte nichts mit dem Krebs zu tun, aber mit Krebs fühlt es sich so an, als würde man jedes Problem verstärken."

An dem Event wurde der Schauspieler, der seit 2023 gegen Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium kämpft, von seiner Frau Kimberly und den gemeinsamen sechs Kindern vertreten. Während dieser Veranstaltung sorgte seine Familie für einen besonders emotionalen Moment. "Als sie ihre Plätze einnahmen, bekamen sie stehende Ovationen", berichtete James. Trotz der Enttäuschung, nicht selbst anwesend sein zu können, zeigte er sich gerührt: "All die Liebe, die normalerweise mir gegolten hätte, wurde ihnen zuteil. Es war einer der schönsten Momente, die ich je erleben durfte."

James, der seit seiner Diagnose die Wichtigkeit früher Krebsvorsorge betont, nutzt seine Plattform, um das Bewusstsein für die Erkrankung zu steigern. In einem früheren Gespräch mit dem Magazin People betonte er: "Ich habe nie gedacht, dass Krebs mich betreffen könnte, da ich mich fit hielt und gesund lebte." Gleichzeitig sieht er die vergangenen Jahre als lehrreiche Zeit: "Es ist ein Crashkurs in der Beherrschung von Körper, Geist und Seele." Durch öffentliche Auftritte und soziale Medien nutzt der Schauspieler seine Reichweite nicht nur zur Aufklärung, sondern auch, um Spenden für Behandlungen zu sammeln – für sich und andere Betroffene.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek, Juli 2025

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

