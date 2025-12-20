23 Kilo weniger: Christina Aguilera kaum wiederzuerkennen

Christina Aguilera (45), die Ende der 90er-Jahre mit Hits wie "Genie In a Bottle" weltbekannt wurde, fühlt sich offenbar pudelwohl mit ihrem neuen Look: Nachdem die Popsängerin einige Kilos abgespeckt hat, präsentiert sie sich wieder in Outfits, die eingefleischte Fans noch aus der Hochzeit ihrer Karriere kennen dürften: Ob im heißen Negligée auf TikTok oder mit Overknee-Stiefeln aus Leder und lässigem Käppi beim Shoppen – Christina zieht alle Blicke auf sich und weckt in einigen Fans gar ein Gefühl von Nostalgie. Ganze 23 Kilogramm soll die Sängerin in den vergangenen Monaten abgenommen haben, so Daily Mail.

Die Diskussionen über Christinas drastischen Gewichtsverlust reißen jedoch nicht ab. Während einige Fans ihre Verwandlung bewundern und Lob in den Kommentaren verteilen, wird auch spekuliert, ob eine Abnehmspritze wie das Medikament Ozempic hinter ihrer körperlichen Veränderung stecken könnte. Christina selbst hat sich zu diesen Gerüchten bisher nicht geäußert. In einem Interview bezog sie jedoch vor wenigen Monaten zur medialen Fixierung auf ihr Gewicht Stellung. Christina erklärte, dass sie gelernt habe, sich von äußeren Meinungen abzugrenzen und ihren eigenen Weg zu gehen. "Ich habe eine Reife entwickelt, bei der mir eure Meinung einfach egal ist", so die 44-Jährige.

Christina startete ihre Karriere in den 1990er-Jahren wie viele ihrer späteren Musikkollegen: als Kinderstar im "Mickey Mouse Club". Schnell erarbeitete sie sich einen Ruf als herausragende Sängerin und landete mit ihrem Debütalbum 1999 direkt in den internationalen Charts. Schon bald zeigte sie mit "Stripped" 2002 ihre musikalische Vielseitigkeit und behandelte auch unbequeme Themen wie Selbstbestimmung, Identität und Sexualität, während Songs wie "Dirrty" und "Beautiful" zu Hymnen wurden. Ihre Karriere umfasst diverse Meilensteine, darunter mehrere Grammy-Auszeichnungen, Platin-Alben und eine langjährige Tätigkeit als Coach in der US-Version von The Voice.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera im Juli 2025 in London

Anzeige Anzeige

X17online.com Christina Aguilera, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Aguilera, Juli 2025