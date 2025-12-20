Wow: Dieser Star sang bei Jute$ und Demi Lovatos Hochzeit

Ein Auftritt wie aus einem Liebesfilm – und das beim ersten Tanz: Bei der Hochzeit von Demi Lovato (33) und Jordan "Jutes" Lutes (34) in Kalifornien am 25. Mai stand plötzlich John Rzeznik von den Goo Goo Dolls auf der Bühne und sang "Iris". Der Frontmann performte den Welthit live, während das frisch vermählte Paar seinen Eröffnungstanz hatte. Jutes sprach in der "Zach Sang Show" darüber, wie unfassbar sich dieser Moment anfühlte. "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert ist", sagte der Musikproduzent über den Überraschungsauftritt, der alle Gäste mitsingen ließ, und fügte hinzu: "In diesem Moment, Demi und ich haben uns angesehen und ich dachte nur: 'Was passiert gerade?!' Ich dachte: 'Das ist der ikonischste Song überhaupt. Er steht direkt da und es ist nur für uns!'"

In der Show schwärmte Jutes weiter von der einzigartigen Darbietung: "Es war wie in einem Film. John war einfach nur mit einer Akustikgitarre da und hat uns mit seiner kraftvollen Performance umgehauen." Auch die Gäste hätten begeistert mitgesungen, und der Moment sei wie ein ausverkauftes Konzert gewesen. Für Jutes sei es eine Ehre gewesen, dass John den Klassiker, den der Musiker seinerzeit für den Film "Stadt der Engel" schrieb, extra für ihr großes Fest vortrug. Die Goo Goo Dolls selbst teilten auf Instagram ein Foto von den frisch Vermählten beim Tanz und schrieben dazu: "Es war eine große Freude, 'Iris' bei ihrem ersten Tanz als Ehepaar zu spielen."

Der besondere Auftritt erfüllte für Demi sogar einen lang gehegten Traum: Nur wenige Wochen nach der Verlobung hatte die Sängerin im Februar 2024 in der Sendung "Today with Hoda and Jenna" verraten, dass es ihr größter Wunsch sei, John Rzeznik "Iris" bei ihrer Hochzeit singen zu lassen. Die romantische Szene war nicht der einzige musikalische Höhepunkt des Abends: Wie Demi gegenüber der Vogue erzählte, schnappte sich später Freundin Paris Hilton (44) das DJ-Pult bei der Afterparty. "Paris hat wortwörtlich den Dancefloor zum Beben gebracht", erinnerte sich die Sängerin, "und ich meine, der ganze Boden hat sich mit ihren Beats mitbewegt."

Getty Images Jutes und Demi Lovato, September 2024

Instagram / ddlovato Jutes und Demi Lovato in ihren Flitterwochen, Juni 2025

Instagram / jutesmusic Demi Lovato und Jutes im März 2024