Sommerhaus-Szenen: So reagierten Lina und Ryan Wöhrls Eltern

Ryan Wöhrl und Lina Baumann mussten sich im Sommerhaus der Stars gegen einige ihrer Mitbewohner behaupten. Besonders Edda Pilz (24), Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi machten es dem Paar nicht leicht. Im Nachgang verrieten Ryan und Lina im Interview mit Promiflash, wie ihre Eltern auf die Szenen reagierten. "Meine Eltern waren die ganze Zeit voll aggressiv und sauer auf die anderen Leute. Das ist halt voll blöd für die zu sehen, wie dann das Kind beziehungsweise das Kind mit Partner übelst Schei*e behandelt wird", erklärte Ryan.

Während Ryans Eltern bereits vertraut mit Reality-TV-Formaten sind, musste Lina ihren Eltern zunächst einmal erklären, wie die Show funktioniert. Doch als insbesondere jene Szenen liefen, in denen Edda auf Lina losging, traf das die Familie der Influencerin schwer. Ihr Vater habe besonders wütend auf die Auseinandersetzungen reagiert. Über eine solche Situation erzählte Lina im Gespräch mit Promiflash: "Als er diese Folge gesehen hat, wo Edda mich angeschrien hat, da war er so: 'Boah'. Dann hat er auf Russisch ganz viele Beleidigungen gesagt – die will ich jetzt nicht übersetzen. Aber auf jeden Fall mag er Edda nicht."

Auslöser des heftigen Streits war damals die Behauptung von Edda, Ryan habe sie während ihrer Zeit bei Are You The One? als "hässlich" bezeichnet. Sowohl der Influencer als auch Lina wiesen den Vorwurf zurück. Die Situation geriet außer Kontrolle, als Edda in der Auseinandersetzung die Beherrschung verlor und Lina sogar als "behindert" beschimpfte. Noch am selben Abend der Ausstrahlung wandte sich Lina auf Instagram an ihre Follower und schilderte ihre Sicht der Dinge. "Ich war so geschockt, wie ein Mensch so krank sein kann", schrieb sie. Außerdem spekulierte die Tierliebhaberin, dass Eddas Verhalten auf alten Gefühlen für Ryan beruhen könnte.

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

RTL Mich Klotz, Edda Pilz, Ryan Wöhrl und Lina im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars