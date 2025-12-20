Coldplay-Affäre: Kristin Cabots Kinder sind in Therapie

Kristin Cabot hat in einem Interview mit der New York Times erstmals über die weitreichenden Folgen einer Szene gesprochen, die im Juli bei einem Coldplay-Konzert gefilmt wurde. Damals wurde sie auf der sogenannten Kiss-Cam dabei festgehalten, wie ihr damaliger Boss Andy Byron sie innig umarmte. Das Video, das sich rasend schnell im Internet verbreitete, brachte Kristin nicht nur immense Scham, sondern auch eine Welle an Hasskommentaren und Todesdrohungen ein. Besonders belastend sei, so Kristin, dass ihre zwei Kinder seither in Therapie sind. Auch sie selbst habe sich nach dem Vorfall lange Zeit zurückgezogen und ihr Zimmer nicht verlassen können.

Wie Kristin weiter schilderte, sei der Moment zwischen ihr und Andy der erste und einzige gewesen. Sie habe sich an dem besagten Abend einfach nur amüsieren wollen. "Ich wollte ein hübsches Outfit tragen, tanzen und Spaß haben", erklärte sie der Zeitung. Damals war sie bereits von ihrem Mann getrennt. Der Moment, in dem sie und Andy sich selbst auf der Großleinwand entdeckten, sei der Tiefpunkt des Abends gewesen. Beide hätten sich vor den Blicken des Publikums verstecken wollen. Kurz darauf gaben sowohl Kristin als auch Andy ihre Arbeitsstellen auf. Besonders beängstigend empfinde sie die Drohungen, bei denen ihr Alltag ins Visier genommen werde. "Ich werde dich finden", lauteten einige der Nachrichten.

Während Kristin mit den Folgen des Skandals zu kämpfen hat, scheint der frühere CEO zumindest nach außen hin sein Privatleben im Griff zu haben. Schon wenige Wochen nach der Konzertnacht zeigte sich Andy auf neuen Fotos der Daily Mail entspannt mit seiner Frau Megan in Maine. Beide trugen ihre Eheringe und wirkten völlig gelassen. Damals sah es nicht nach einer Ehekrise aus, auch eine Scheidung zeichnete sich laut US-Medien nicht ab: Keiner von beiden hatte die entsprechenden Papiere eingereicht, wie People recherchierte.

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Getty Images Chris Martin mit seiner Band Coldplay

