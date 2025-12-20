Nanu: Jonny Jaspers gibt jetzt Finanztipps auf Social Media

Jonny Jaspers (32) hat eine neue Mission: Der Reality-TV-Star will seine Follower jetzt reich machen – und zwar auf Social Media. Seit Anfang Dezember sitzt er mit sorgfältig gegelten Haaren und schicken Outfits auf einem Sessel, blickt ernst in die Kamera und erklärt auf dem Instagram-Account "andersfinanz", wie man angeblich zum Millionär wird. Statt Liebesdrama und TV-Zoff gibt es nun Rendite, Zinsen und Investmenttalk für seine Community. Noch passiert das alles im sehr überschaubaren Rahmen: Rund 240 Menschen folgen dem selbsternannten Finanzguru aktuell bei seinem Versuch, die Kontostände seiner Fans in ungeahnte Höhen zu treiben.

In seinen Clips setzt Jonny ganz auf Inszenierung: teils edler Look, teils lässiger Business-Vibe, dazu klare Ansagen direkt in die Kamera. Er erklärt, wie seine Community sparen, investieren und mit dem vermeintlich richtigen Mindset finanziell aufsteigen soll. Der Sessel, auf dem er sitzt, wirkt dabei fast wie sein neuer TV-Thron. Nur, dass diesmal kein Kamerateam applaudiert, sondern der Algorithmus entscheidet, wie erfolgreich sein Auftritt wird. Dass der ganz große Hype bislang ausbleibt, scheint ihn nicht zu stoppen, im Gegenteil: Die Videos erscheinen seit Anfang Dezember mit beachtlicher Regelmäßigkeit.

Noch vor vier Monaten war der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat wegen ganz anderer Schlagzeilen in den Medien. Nach seiner Trennung von Laura Peuker (25) hatten Vorwürfe rund um seine Untreue Schatten auf sein Image geworfen. Im Podcast "Truth or Trash" hatte die 25-Jährige ausgepackt: "Es haben mir zwar noch mehr Frauen geschrieben und es behauptet, aber von 13 habe ich Beweise." Besonders heftig wurde es, als sich eine der vermeintlichen Affären sogar persönlich bei seiner Ex meldete. Die Influencerin berichtete: "Sie hat mir wirklich alles im Detail erzählt." Jonny selbst gab damals unumwunden zu: "Ja, ich habe sie betrogen." Infolge der Trennung suchte der Realitystar laut eigenen Aussagen therapeutische Hilfe.

Instagram / andersfinanz Realitystar Jonny Jaspers, Dezember 2025

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidat

RTL Laura Peuker und Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2025