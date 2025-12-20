Myleene Klass' Albtraum: Urteil gegen Stalker steht bevor

Jetzt muss sich Musikerin und Moderatorin Myleene Klass (47) ihrem Albtraum stellen: Ihr Stalker Peter Windsor wird nun vor Gericht in London verurteilt. Der Mann hatte die Radiomoderatorin und ihre Classic-FM-Kollegin Katie Breathwick über Jahre mit bizarren und bedrohlichen Paketen in ihrem zentral gelegenen Radiostudio in London belästigt. Zwischen März 2020 und August 2024 trafen dort laut Mirror immer neue Sendungen ein, adressiert an Myleene und Katie. Die Musikerin sprach vor Gericht von "reinem Schrecken" und schilderte, wie aus zunächst merkwürdigen Sendungen eine bedrohliche Dauerbelastung wurde.

Im Prozess wurde deutlich, mit welcher Hartnäckigkeit Peter die beiden Radiostars verfolgte. Laut Mirror schickte er rund 100 Päckchen, darunter eine Luftpistole, Handschellen und Briefe voller wirrer Botschaften. In einem der Schreiben nannte Peter Myleene eine "freche Füchsin" und fantasierte darüber, mit beiden Moderatorinnen in einem See zu planschen und dabei Champagner zu trinken. Besonders erschütternd war für Myleene jedoch das Paket mit einer Waffe. Vor Gericht erinnerte sie sich: "Ich war extrem schockiert, weil es sich plötzlich so real anfühlte. Es ist eine Waffe in einem Paket mit meinem Namen darauf." Laut Mirror handelte es sich um ein "obsessives" Verhalten, das die Betroffenen so verängstigte, dass selbst der tägliche Weg zur Arbeit zur Belastung wurde.

Hinter den verstörenden Handlungen von Peter Windsor offenbaren sich Details, die die Schwere der Situation noch verstärken. Laut Mirror leidet Peter Windsor seit mehr als 30 Jahren an paranoider Schizophrenie und verteidigte seine Handlungen vor Gericht als "Scherz". Für Myleene Klass ist dies nur eine von mehreren Herausforderungen, die sie in den letzten Jahren meistern musste. Nun bleibt jedoch abzuwarten, wie es für Peter weitergeht und welche Entscheidung über sein Schicksal gefällt wird. Richter Tom Rochford erklärte zuvor, dass als Strafmaß entweder eine Gefängnisstrafe oder zwei Arten von Krankenhausanordnungen in Betracht kommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Myleene Klass, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Myleene Klass, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Myleene Klass, Schauspielerin