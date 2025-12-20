"Drecksshow": Marwin rechnet mit "Temptation Island VIP" ab

Marwin Klute (28) hat genug: In einer Fragerunde auf Instagram nahm der Realitystar am Donnerstagabend kein Blatt vor den Mund und schoss scharf gegen Temptation Island V.I.P.. Auslöser war eine Nachricht, in der ein Fan behauptete, seine Freundin Melissa Heitmann (29) würde im TV besser dargestellt werden als er. Der Influencer antwortete darauf: "Das stört mich auch mit am allermeisten. [...] Deswegen habe ich auch oftmals gar keinen Bock, das noch zu gucken. Für mich ist das eine Drecksshow. Alles manipulativ und parteiisch."

Den leidenschaftlichen Sportler stört nicht nur die Darstellung in der Show, sondern auch die Berichterstattung dazu. Vor allem sei ihm Janin Ullmann (44), die Moderatorin des Beziehungsexperiments, ein Dorn im Auge. Er behauptet, sie habe während der Lagerfeuer Anweisungen von der Produktion erhalten. Marwin fühle sich in eine Rolle gedrängt, die ihn zum Buhmann mache. Gleichzeitig betonte er, seine Aussagen in der Sendung seien keine Rechtfertigung dafür, wie Melissa sich in der Villa verhalten habe. "Ich habe mich dort schon extrem reflektieren können. Ich habe Reue gezeigt", betont er.

Marwin sorgte bislang vor allem mit einer Szene für Negativschlagzeilen. Bei einem Bootsausflug der Männergruppe mit den Verführerinnen wollte er sie mit Sekt bespritzen. Als die Frauen deutlich machten, dass sie darauf keine Lust hatten, meckerte er: "Komm schon, ihr seid doch Verführerinnen." Jolina erklärte danach im Einzelinterview, dass dieses Verhalten "ekelhaft und abwertend" sei. Auch im Netz wurde der TV-Star danach scharf kritisiert.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller

Instagram / marwin.klute Melissa Heitmann und Marwin Klute, Mai 2025

RTL Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."