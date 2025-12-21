Warum die Royals keine winterlichen Weihnachtskarten senden

Die britische Königsfamilie hat eine liebgewonnene Tradition: Jedes Jahr wird rechtzeitig vor den Feiertagen eine offizielle Weihnachtskarte veröffentlicht. Doch eines fällt auf den Fotos immer wieder ins Auge – oder eben nicht: Die Karten zeigen nie winterliche Szenen. Statt im Schnee strahlen Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) mit ihren drei Kindern in frühlingshafter Kulisse. Die aktuelle Weihnachtskarte zeigt die Familie inmitten von Narzissen, aufgenommen im April in Norfolk. Laut Daily Mail und Royal-Experte Richard Fitzwilliams ist diese Motivwahl kein Zufall. Sonnige und freundliche Bilder sollen Optimismus und Stärke ausstrahlen – Werte, die für die Vertreter der Monarchie besonders wichtig sind.

Dieser Ansatz ist keineswegs neu. Bereits während der gesamten Regentschaft von Königin Elizabeth II. wurde laut Daily Mail großer Wert darauf gelegt, dass die Weihnachtskarten eine einladende und positive Botschaft vermitteln. Schneebedeckte Winterlandschaften waren dabei also eher die Ausnahme. Stattdessen bevorzugte man Aufnahmen unter blauem Himmel oder inmitten blühender Natur, wodurch die Botschaft zeitlos und frei von Weihnachtsklischees wirkt. Auch König Charles (77) und Königin Camilla (78) bleiben diesem Stil treu. Ihre diesjährige Karte, ebenfalls im Frühling aufgenommen, zeigt das Ehepaar in einem bunten Garten während ihres Staatsbesuchs in Italien.

Die aktuelle Weihnachtskarte der königlichen Familie führt diese langjährige Tradition also fort. Für das Fotoshooting wurde erneut Josh Shinner engagiert, ein Fotograf, mit dem die Royals seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Zu dem gemeinsamen Foto schreibt die Familie: "Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest." Auf Instagram zeigten sich die Follower begeistert, und unter dem Post sammelten sich zahlreiche Kommentare. Royale Fans dürfen sich wohl auch im nächsten Jahr wieder auf eine Weihnachtskarte in frühlingshaften Farben freuen.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla

Getty Images Die Königsfamilie betrachtet Botschaften am Kindness Tree vor dem Together At Christmas-Gottesdienst in der Westminster Abbey, 2025