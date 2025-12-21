Nach Autounfall: Natascha Ochsenknecht gibt Entwarnung

Schreckmoment kurz vor Weihnachten: Reality-TV-Star Natascha Ochsenknecht (61) hatte einen Autounfall und meldete sich nun direkt bei ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story zeigte Natascha zunächst ein Video ihres deutlich beschädigten Wagens, der gerade abgeschleppt wird. Dazu erklärte sie jetzt: "Ich habe mit meinem Auto ein anderes Auto sozusagen geknutscht." Der dreifachen Mutter schien es vor allem wichtig, ihre Community zu beruhigen und klarzustellen, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht.

"Alles ist gut bei mir. Klar, das eine oder andere zwickt noch. Und man ist noch nicht so ganz beweglich", verriet Natascha auf Instagram und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche ihrer Follower. Trotz des Schockmoments versucht Natascha nun, ihren Alltag normal weiterzuführen. Sie verrät, dass sie die Zeit nutzt, um Weihnachtsgeschenke zu verpacken, und von ihrer Mutter Bärbel Wierichs Besuch bekommt. Natascha scheint sich jetzt also auf die Feiertage zu freuen und schickte gleich noch einen Appell an ihre Fans hinterher: "Also lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf."

Privat freut sich Natascha in diesen Tagen auf gemeinsame Stunden mit der Familie. Wie sie bereits verriet, wird sie Weihnachten mit ihren Söhnen Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) feiern. Dieses Jahr wird das Fest allerdings kleiner ausfallen, da ihre Tochter Cheyenne Ochsenknecht (25) mit ihrem Mann Nino Sifkovits (30) leider nicht dabei sein kann. Trotz allem kann Natascha jetzt durchatmen, sich vom Unfall erholen und die festliche Zeit in vollen Zügen genießen.

Imago Natascha Ochsenknecht, 2025

IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere