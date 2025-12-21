Kim Kardashian hat über 20 Weihnachtsbäume in ihrer Villa

Kim Kardashian (45) hat ihr Anwesen in Los Angeles in ein winterliches Märchenland verwandelt – und das im XXL-Format. In einem neuen Instagram-Video führte die Reality-Ikone durch den offenen Eingangsbereich ihrer rund 51 Millionen Euro teuren Villa und zeigte mehr als 20 festlich beleuchtete Tannenbäume, die mit funkelnden Lichtern und Kunstschnee geschmückt sind. "Das ist es, wozu ich nach Hause komme", sagte Kim beim Betreten des Hauses, untermalt von sanfter Klaviermusik. Die Unternehmerin, die den Clip nach einem Arbeitstag für ihre Marke SKIMS aufnahm, setzte die Bäume auf dem hellen Holzfußboden als leuchtendes Ensemble in Szene und verwandelte den Eingangsbereich in eine glitzernde Allee.

Die Kulisse nutzt Kim seit Tagen immer wieder – mal als Hintergrund für ein Shooting in schneeweißen Looks, mal für ein neues, tief ausgeschnittenes Bodysuit-Styling, das sie mit Rock und Netzstrümpfen kombiniert. Dass in ihrem Haus in diesem Jahr derart viele große Tannen verteilt sind, löste in den sozialen Medien teils Kopfschütteln aus. Auf Reddit kritisierten User die opulenten Dekorationen als "taub", "realitätsfern" und "weltfremd" und fühlten sich von der dichten Baumlandschaft an ein Lagerhaus erinnert. Tochter North (12) zeigte unterdessen in einem TikTok-Clip eine eigene Deko-Ecke mit Kerzen, Lebkuchenhaus und einer Heiße-Schokolade-Station.

Üppige Feiertagsinszenierungen von Kim sind jedoch nicht neu: Auch in früheren Jahren sorgte sie mit ihren Ideen für Schlagzeilen, etwa als ein Baum mit aufgewickelten 100-Dollar-Scheinen geschmückt war oder ein eigens engagierter Pianist morgens live Weihnachtslieder im Haus spielte. Die Feiertage sind bei den Kardashians längst ein Familienprojekt, bei dem alle Geschwister an einem Strang ziehen und jedes Jahr ein anderes Anwesen zur Festbühne wird. Wie Khloé Kardashian (41) kürzlich erklärte, tragen alle Familienmitglieder "zu gleichen Teilen" dazu bei, dass die jährliche Weihnachtsfeier des Clans zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian vor ihren Weihnachtsbäumen, Dezember 2025

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian, Realitystars