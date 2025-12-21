Sonderfolge "Die Geissens" zeigt den brutalen Raubüberfall

Ein Schockmoment, der nachhallt: In der "Villa Geissini" bei Saint-Tropez wurden Carmen (60) und Robert Geiss (61) im vergangenen Sommer Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Genau dieses Ereignis steht jetzt im Mittelpunkt einer Sonderfolge ihrer Doku-Serie Die Geissens, die am 5. Januar auf RTLZWEI ausgestrahlt wird – inklusive der Aufnahmen, die die Überwachungskameras an diesem Tag machten. Damals waren mehrere maskierte Täter nachts in das Anwesen der Familie eingedrungen, hatten die Realitystars mit gezogener Waffe bedroht und Bargeld sowie Luxusuhren verlangt. Rund 45 Minuten lang dauerte das Martyrium, bei dem Carmen und Robert teils schwere Verletzungen erlitten. Die Räuber entkamen mit Beute im Wert von etwa 200.000 Euro.

Gleich zum Jahresauftakt erwartet Fans der Kultfamilie bei RTLZWEI ein ganzes Feuerwerk an Geissens-Content. Schon am 3. Januar läuft ab 8 Uhr morgens ein Zwölf-Stunden-Marathon mit den Highlights aus 15 Jahren "Die Geissens". Wie oft dabei Carmens legendäres "Rooobääärt" durchs Wohnzimmer schallt, dürfen Zuschauer selbst mitzählen. Eine Woche nach dem Raubüberfall-Special, am 12. Januar, folgt dann ein weiteres Extra rund um das TV-Jubiläum: Gezeigt werden unter anderem die Vorbereitungen und die große Glamour-Party in Dubai, die die Multimillionäre zu ihrem 15-jährigen TV-Bestehen veranstaltet haben – inklusive Auftritt von Opa Reinhold.

Carmen und Robert, die sich vor den Augen der Öffentlichkeit konsequent als schillerndes Power-Paar inszenieren, haben ihren Alltag seit der Attacke deutlich umgestellt und ihre Privatsphäre stärker abgeschirmt. Sicherheit spielt im Leben der Unternehmer inzwischen eine viel größere Rolle – ihr Anwesen gilt heute als deutlich besser gesichert als früher. Dennoch hält die Familie an ihrem gewohnten Jetset-Leben fest: Zwischen Frankreich, Monaco, Dubai und ihren TV-Verpflichtungen versucht der Clan, wieder zur Normalität zurückzufinden und den gemeinsamen Alltag mit ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21) so unbeschwert wie möglich zu gestalten.

Imago Robert Geiss und Carmen Geiss in Hamburg, Januar 2018

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten