Karriere-Trick: Paul Rudd hat auf seinem Lebenslauf gelogen

Paul Rudd (56) hat in der "Graham Norton Show" eine pikante Anekdote aus seinen Karriereanfängen verraten – und die hat es in sich. Der "Ant-Man"-Star erzählte, dass sein erster Manager seinen Lebenslauf geschönt habe und dort behauptete, Paul habe Hamlet in einer Inszenierung unter der Regie von Sir Ben Kingsley (81) gespielt. Passiert ist das, als Paul ohne nennenswerte Credits nach einem Einstieg suchte und nur einen Nachmittag in einem Meisterkurs bei Ben vorweisen konnte.

Im Gespräch schilderte Paul genau, wie die falsche Angabe überhaupt auf den CV gelangte: "Als ich meinen ersten Manager bekam, hatte ich keine Credits für meinen Lebenslauf, aber ich hatte einmal einen Nachmittags-Meisterkurs bei Sir Ben Kingsley in der Schule gemacht", sagte er in der BBC-Sendung. "Mein Manager schrieb dann: 'Paul spielte Hamlet in einer Produktion unter der Regie von Sir Ben Kingsley'. Ich lebte in der Angst, dass er eines Tages meinen Lebenslauf sieht!" Heute kreuzen sich die Wege der beiden ohnehin im Marvel-Universum, wo Ben als Trevor Slattery auftrat. Aktuell bewirbt Paul zudem einen neuen Film mit Jack Black (56) – eine clevere Meta-Komödie über eine Clique, die ein Amateur-Remake des 90er-Jahre-Kultstreifens "Anaconda" drehen will.

Vor einigen Monaten machte Paul zudem im "Good Hang With Amy Poehler"-Podcast eine kuriose Beichte: Beinahe hätte er seine legendäre Rolle als Josh im Kultfilm "Clueless" verloren – und daran war ein spontaner Friseurbesuch schuld. Nachdem er sich nach dem ersten Vorsprechen die Haare abrasiert hatte, soll Regisseurin Amy Heckerling ihn fassungslos in einem Restaurant zur Rede gestellt haben. "Was hast du mit deinen Haaren gemacht?!" habe sie ihm damals entgegengeschleudert. Paul erinnerte sich im Gespräch: "Ich dachte mir: 'Ach, wenn es so sein soll, dann soll es so sein!' Ich ging so dumm und unbekümmert damit um." Für die anstehenden Kameratests musste der Schauspieler deshalb sogar eine Perücke tragen. Am Ende hatte der "Clueless"-Star jedoch Glück. Bis zum eigentlichen Drehbeginn waren die Haare wieder lang genug, um ohne Perücke vor der Kamera zu stehen.

Getty Images Paul Rudd bei der Premiere von Columbia Pictures' "Anaconda" in Los Angeles, Dezember 2025

Getty Images Sir Ben Kingsley beim Marvel Television & Marvel Animation Panel auf der New York Comic Con, Oktober 2025

