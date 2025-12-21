Taylor Swifts Mama ermutigte sie zum ersten Date mit Travis

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) gelten inzwischen als eines der heißesten Paare im Showbusiness – doch jetzt wird klar, wem Taylor ihr erstes Date mit dem Football-Star zu verdanken hat: ihrer Mutter Andrea Swift. In der neuen Doku-Reihe "End of an Era" erzählte Andrea, wie sie beim Internetsurfing über Schlagzeilen zu Travis' Liebes-Plan stolperte. Der Star der Kansas City Chiefs hatte in seinem Podcast "New Heights" öffentlich erzählt, er wolle der Sängerin bei einem Konzert ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer überreichen. Andrea wurde sofort hellhörig – und nahm sich fest vor, Taylor mit dem Super Bowl-Sieger zusammenzubringen.

In einer Szene aus Taylors Umkleidekabine vor einem Eras-Tour-Stopp im Oktober 2024 in New Orleans erinnerte sich Andrea daran, wie alles begann. Sie habe erst eine Verwandte angerufen, die großer Kansas-City-Fan sei, um mehr über Travis zu erfahren. Deren Urteil fiel eindeutig aus: Er sei "der netteste Kerl" – und vor allem ein Mann, der seine Mutter Donna Kelce (73) über alles schätze. "Ich dachte nur: ding, ding, ding", berichtete Andrea in der Doku. Besonders beeindruckt habe sie, dass Travis tatsächlich zu einem der Konzerte kam und das Freundschaftsarmband mitbrachte. "Es war so aufrichtig. Ich fand es das Süßeste überhaupt, dass er dir etwas aus deiner Welt gebracht hat. Mir hat das gefallen", schwärmte sie. Am Telefon habe sie ihrer Tochter damals gesagt, sie müsse in Sachen Liebe "etwas anders machen" – woraufhin Taylor lachend einräumte, dass ihre Dating-Vergangenheit bisher eher "nicht sportlich" gewesen sei.

Was mit einem neugierigen Klick von Andrea begann, wurde schnell ernst: Taylor und Travis wurden im Juli 2023 offiziell ein Paar. Inzwischen sind die beiden verlobt und planen nach Angaben von Page Six ihre Hochzeit für den 13. Juni kommenden Jahres – und zwar im exklusiven Ocean House im Küstenort Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island. Während Fans gespannt auf die letzten beiden Folgen von "End of an Era" warten, geben die bisherigen Szenen vor allem eines preis: Hinter dem viel beachteten Liebesmärchen der Sängerin und dem Sportstar steht eine Mutter, die genau hingeschaut hat – und ihrer Tochter den entscheidenden Schubs in Richtung neues Glück gab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift mit ihrer Mutter Andrea im April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Andrea Swift im Januar 2010 in L.A.

Anzeige Anzeige

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift