Johnny Depp emotional: Rückkehr nach Japan berührt ihn tief

Johnny Depp (62) hat nach acht Jahren seine Rückkehr nach Japan gefeiert und wurde bei der Tokyo Comic-Con 2025 von einer überwältigenden Fangemeinde begrüßt. In nur zwei Tagen traf der Schauspieler und Regisseur über 3.000 Fans im Makuhari Messe Convention Center, wo er bis spät in die Nacht für Autogramme und Fotos blieb. Nach Angaben einer Quelle gegenüber dem Magazin People ist Johnny von der Unterstützung tief berührt: "Johnny ist zutiefst bewegt von dem Empfang und erkennt die Liebe und Loyalität der Fans in den letzten Jahren an." Die Veranstaltung, die vom 6. bis 8. Dezember stattfand, zog mit 97.000 Teilnehmern die höchste Besucherzahl in der Geschichte der Tokyo Comic-Con an.

Neben seiner Teilnahme als Headliner der Comic-Con nutzte der Schauspieler die Gelegenheit, um gleich mehrere Projekte vorzustellen. Er präsentierte das neue Graphic Novel HYDE, das er zusammen mit Regisseur Ridley Scott (88) entwickelt hat und in dem sein eigenes Abbild den Protagonisten darstellt. Zudem fand die japanische Premiere seines Films "Modi: Three Days on the Wings of Madness" statt, bei dem Johnny selbst Regie führte. Ein emotionaler Höhepunkt war die Überreichung eines individuellen Kunstwerks durch die Veranstalter: Der Schöpfer von "One Piece", Eiichiro Oda, schuf eine Sondergrafik, die Johnny als Captain Jack Sparrow im Anime-Stil zeigt. "Tokyo hatte schon immer einen besonderen Platz in seinem Herzen", erklärte die Quelle.

Johnny, der für seine Leidenschaft für Musik, Kunst und Film geliebt wird, erfreut sich nicht nur in Japan großer Beliebtheit. Seine Reise nach Tokio folgte auf einen herzlichen Empfang in Argentinien, wo er vom Bürgermeister von Buenos Aires mit dem Stadtschlüssel geehrt wurde. Privat und beruflich blickt der zweifache Vater optimistisch in die Zukunft. Für das kommende Jahr stehen bereits zwei Filmprojekte fest: "Day Drinker", in dem er erneut mit Penelope Cruz (51) zusammenarbeitet, und "Ebenezer: A Christmas Carol". Wie das Portal TMZ meldete, soll Johnny in dem düsteren Remake des Dickens-Klassikers den legendären Ebenezer Scrooge spielen. Die Produktion wurde als aufwändige Geistergeschichte angekündigt, angesiedelt im nebligen London des 19. Jahrhunderts.

Getty Images Johnny Depp bei einer Pressekonferenz zur Preview von "A Bunch of Stuff - Tokyo" in Tokio, November 2025

Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025

Getty Images Johnny Depp und Penélope Cruz beim Fototermin für "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten"