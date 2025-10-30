Hochbegabt: YouTuberin Alicia Joe unterzieht sich IQ-Test

Alicia Joe, bekannt als YouTuberin, hat mit einer überraschenden Nachricht auf ihrem Zweitkanal für Aufsehen gesorgt: Ein professioneller IQ-Test, den sie ursprünglich für ein Video absolvierte, bescheinigte ihr einen IQ von 132 – damit gilt sie offiziell als hochbegabt. Durchgeführt wurde der Test von einem Psychologen, und das Ergebnis sorgte selbst bei Alicia für Staunen. Auf YouTube teilte sie begeistert mit: "Der Test hat richtig Spaß gemacht. Ich kann das nur weiterempfehlen." Besonderes Highlight für die Social-Media-Persönlichkeit: Zwei der 15 Testteilnehmer erkannten sie während der Sitzung.

In Deutschland liegt die Grenze zur Hochbegabung bei einem IQ von 130, und der Durchschnitt beträgt etwa 100. Alicia macht keinen Hehl daraus, dass die Erkenntnis ihren Alltag in ein neues Licht rückt. Sie erklärte, dass ihre "sozialen Ängste" unter anderem daher kommen könnten, dass sie übermäßig viel nachdenkt – ein Umstand, den sie auf ihr Gehirn, das sie mit einem konstant hochleistenden Computer vergleicht, zurückführt. Schon als Kind zeigte sich ihr außergewöhnliches Erinnerungsvermögen, etwa bei Gedächtnisspielen. Doch der Test selbst war alles andere als einfach: Der zunehmende Schwierigkeitsgrad und der immense Zeitdruck machten ihn zu einer echten Herausforderung. Online-Quizze seien damit nicht vergleichbar, so die Influencerin.

Alicia ist bekannt dafür, mit klaren Meinungen und kontroversen Themen nicht hinter dem Berg zu halten. Erst vor Kurzem hatte sie auf Instagram mit scharfen Worten das Verhalten anderer Influencer in Bezug auf Haustiere kritisiert. Doch in ihrem eigenen Leben zeigt sich die Social-Media-Künstlerin reflektiert und selbstkritisch. Trotz der Herausforderungen, die ihr hoher IQ manchmal mit sich bringt, sieht sie ihn als wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit und als einen Antrieb, immer weiter zu denken und zu hinterfragen.

