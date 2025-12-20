Krebserkrankung schweißte Prinz William und Kate zusammen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) zeigen sich inniger als jemals zuvor, wie bei ihren letzten öffentlichen Auftritten deutlich wurde. Am 19. November bezauberten sie bei der Royal Variety Performance, bei der William liebevoll Kates Hand küsste und sie beschützend durch den Abend begleitete – ein bedeutender Moment, da es ihr erster gemeinsamer Red-Carpet-Auftritt seit zwei Jahren war. Dieser Meilenstein folgt auf ein schwieriges Jahr, in dem Kate nach einer Chemotherapie gegen ihre Krebsdiagnose kämpfte. Ihre Zuneigung zueinander scheint durch diese Herausforderungen nur gewachsen zu sein, wie die Historikerin Amanda Foreman laut People kommentiert: "Sie scheinen verliebter denn je."

Das königliche Jahr war von vielen einschneidenden Ereignissen geprägt: unter anderem der doppelte Schock, als sowohl Kates Krebsdiagnose als auch die ihres Schwiegervaters König Charles (77) publik wurden. "Was sie in den letzten Jahren durchmachen mussten, war so schlimm", meint die Royal-Expertin und fügt hinzu: "Sowas kann Paare entzweien oder – wie bei ihnen – stärker einen. Die Schwierigkeiten glätten Unebenheiten und lassen sie einander klarer sehen."

Schon vor zwei Monaten sprach William offen über die Herausforderungen, mit denen seine Familie konfrontiert ist. Im Gespräch mit dem Schauspieler Eugene Levy für dessen Serie "The Reluctant Traveler" betonte der Thronfolger damals: "Jeder hat seine eigenen Mechanismen, um mit solchen Dingen umzugehen, und Kinder lernen und passen sich ständig an." Gerade für die drei Kinder der Royals war die Belastung durch Kates Erkrankung besonders groß, doch die Familie setzte alles daran, gemeinsam stark zu bleiben. "Wir versuchen, ihnen die Sicherheit und den Schutz zu geben, den sie brauchen. Wir sind eine sehr offene Familie und sprechen über alles, was uns Sorgen macht oder belastet", erklärte der Royal damals.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance 2025

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Prinz William bei einem Termin der Marine Conservation Society in Colwyn Bay, Wales