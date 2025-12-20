Endlich: Marc Terenzi bestätigt seine neue Beziehung

Marc Terenzi (47) macht es offiziell: Der Sänger ist wieder vergeben und bestätigt jetzt seine neue Liebe zu Micro-Influencerin Priscilla DiLaura. Kennengelernt haben sich die beiden im Mai, seit seinem Geburtstag am 27. Juni sind sie ein Paar – jetzt treten sie gemeinsam an die Öffentlichkeit. Die Beziehung spielt sich zwischen Mallorca und Berlin ab, wo der 47-Jährige aktuell viel Zeit verbringt. Priscilla ist 26 Jahre alt und arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin. Sie begleitet den Musiker im Alltag, beide verbringen viel Zeit miteinander und wirken eingespielt. Gefunkt hat es "vom ersten Moment an", sagt Marc gegenüber Bild. Er betont, wie sehr ihn die Unternehmerin beeindruckt und wie gut sie in sein Leben passe.

Für den Ex-Mann von Sarah Connor (45) ist die frische Liebe auch ein Neustart. Nach den Turbulenzen rund um seine frühere Beziehung mit Verena Kerth (44) und seinem Entzug beschreibt er die Verbindung als unerwartet leicht. "Ich lasse die Dinge einfach entstehen, ohne Druck und ohne Plan im Kopf", erklärt der Sänger dem Blatt. Besonders wichtig: Priscilla trinkt keinen Alkohol. Für Marc, der nach eigener Aussage trocken ist, ist das ein "riesiger Punkt". Er fühle sich verstanden, auch wenn sein Alltag mal unruhig werde. "Ich kann einfach ich sein – auch mit meinen ADHS-Momenten. Sie versteht mich, ist geduldig und bringt mich runter", sagt er. Gespräche bis tief in die Nacht, gemeinsame Abende und sogar Schach-Duelle gehören für beide dazu.

Schon vor ein paar Tagen gab es Hinweise auf eine neue Frau in Marcs Leben. In den sozialen Medien entdeckten aufmerksame Fans einen verdächtig ähnlichen Snackteller in der Instagram-Story des Sängers und in der von Priscilla. Beide teilten Fotos von einem Netflix-Abend – jeweils aus einem anderen Blickwinkel, aber immer mit den gleichen Leckereien und dem gleichen Bett im Hintergrund. Priscilla schrieb dazu: "Netflix-Nacht!" Auch sonst tauschten sich die beiden offen aus: Der vierfache Vater ließ ein Herz-Emoji unter einem ihrer Videos, sie postete ein gemeinsames Bild vom Essen.

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

Instagram / priscilladilaura Micro-Influencerin Priscilla DiLaura, August 2025

Instagram / marc_terenzi Foto eines Snacktellers (geschossen von Marc Terenzi)