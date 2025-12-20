Lily Allen wieder verliebt? Sie küsst den Autor Jonah Freud

Lily Allen (40) sorgt kurz vor Weihnachten für Herzklopfen in London: Die Sängerin lud am Freitagabend zu ihrer "Naughty or Nice"-Weihnachtsparty in den legendären Stripclub Stringfellow ein – und erschien nicht allein. An ihrer Seite: der Schriftsteller Jonah Freud, mit dem sie sich im Trubel der Nacht ganz offensichtlich pudelwohl fühlte. Fotos, die unter anderem von TMZ veröffentlicht wurden, zeigen die beiden eng aneinander geschmiegt, lachend und immer wieder in zärtliche Küsse vertieft. Zwischen Drinks, Gesprächen und Musik legten Lily und Jonah die Arme umeinander, sie lehnte zwischendurch den Kopf an seine Schulter.

Schon vor der Weihnachtsfeier hatte es erste Hinweise auf eine mögliche Romanze gegeben. Daily Mail berichtete im November von einem Dinnerdate der beiden in London, bei dem Lily und Jonah einander ebenfalls sehr nah gekommen sein sollen und damit erste Beziehungsgerüchte schürten. Nun wirken die Szenen aus dem Stripclub wie eine Bestätigung der Gerüchte, auch wenn weder die Musikerin noch der Autor sich bisher zu ihrem Beziehungsstatus geäußert haben. Bekannt ist über Jonah, dass er der Sohn des PR-Unternehmers Matthew Freud (62) und seiner Ex-Partnerin Caroline Hutton ist, außerdem ist sein Onkel der verstorbene britische Maler Lucian Freud.

Nach dem Liebesdrama mit ihrem Ex-Mann David Harbour (50) dürfte eine neue Liebe der Sängerin besonders guttun. Vor rund einem Jahr berichtete die Daily Mail, dass die 40-Jährige vermutet habe, der Schauspieler betrüge sie. Eine anonyme Quelle behauptete: "Lily suchte nach Frauen, die auf Raya waren, und verglich sie mit Frauen, denen David auf Instagram folgte, um herauszufinden, mit wem er sich traf." Laut dem Bericht fand die Musikerin schließlich ein geheimes Datingprofil ihres damaligen Mannes, das Details zu seinem echten Leben enthielt. Der Insider erzählte: "Lily hat nie wieder jemanden angeschaut, seit sie David getroffen hat. Sie ist am Boden zerstört."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen bei den CFDA Fashion Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew Freud im Mai 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022