Wow: So groß ist Kaley Cuocos Tochter Matilda (2) schon

Kaley Cuoco (40) hat ihre Follower mit einem zuckersüßen Update aus dem Mama-Alltag überrascht: Auf Instagram teilte die Schauspielerin am Mittwoch, 17. Dezember, ein neues Foto ihrer Tochter Matilda – und schrieb begeistert darüber: "Mein Teenager!" Die kleine Matilda, die Kaley mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (43) großzieht, ist zwar erst zwei Jahre alt, posierte aber schon wie eine Große. Zu sehen sind schwarze Sneakers, passende Hosen, ein Shirt mit der Aufschrift "New York EST. 1994" und – als Blickfang – eine pinke Umhängetasche. Kurz darauf zeigte Kaley ein weiteres Bild: Matilda sitzt draußen auf einem Stuhl und trägt einen extralangen, blauen Flechtzopf als Haar-Accessoire. Ein Mini-Look, der ihre Community schwärmen ließ und klarmacht: Dieses Kind hat Style.

Dass Kaley ihren Alltag mit Matilda gerne teilt, ist kein Geheimnis. Erst zu Halloween postete der The Big Bang Theory-Star ein Familienfoto im Spiegel, auf dem alle drei im "Baby Shark"-Partnerlook grinsen. "Halloween trifft Baby Shark. Jetzt habt ihr alle den Song im Kopf. Willkommen in unserer Welt!", schrieb sie damals auf Social Media. Und während Bilder wie diese für warme Herzen sorgen, teilt sie auch in Interviews herzerwärmende Eindrücke. Bei einer Veranstaltung der John Ritter Foundation witzelte sie gegenüber People über Matildas "Bühnenambitionen": "Tom und ich lachen, weil wir denken, sie ist eine schreckliche Schauspielerin. Sie weint nur zum Schein, und wir durchschauen sie."

Neben den süßen Einblicken und Fashion-Momenten liegt der stolzen Mama ein anderes Thema am Herzen: der respektvolle Umgang mit Tieren. Gegenüber dem Magazin erzählte die Gründerin einer nachhaltigen Haustiermarke, dass Matilda gar kein Leben ohne Hunde kenne: "Sie ist es gewohnt, dass Hunde sie umtackeln, sich dazwischendrängeln, gestreichelt werden wollen, sie abschlecken." Für Kaley gehört das dazu – und zwar aus Überzeugung: Sie möchte, dass ihre Tochter mit Tieren aufwächst und lernt, wie man ein Tier behandelt. Zwischen pinker Tasche und gefärbten Strähnchen wird so deutlich, was im Hause Cuoco-Pelphrey zählt: ganz viel Liebe, viel Humor – und Platz für vier Pfoten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Hund Shirley